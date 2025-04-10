خبير يحذر من خطر جديد لسد النهضة: الوقت يمر والضرر يطال السودان ومصر

وجه الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، اليوم، تحذيرًا من خطورة تأخير فتح بوابات سد النهضة، مؤكدًا أن الوقت يمر والتوربينات لا تعمل واقتراب ضرورة فتح بوابات مفيض السد.

شراقي يشرح مراحل التخزين الخامس لـ سد النهضة

وتابع عباس شراقي، في منشور على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، انتهى التخزين الخامس والأخير لـ سد النهضة في 5 سبتمبر الماضي عند منسوب 638 م بإجمالي تخزين 60 مليار م3، ومنذ ذلك التاريخ تحافظ إثيوبيا على هذه الكمية مع إمرار كل ما يزيد عن ذلك في البداية عن طريق بوابات المفيض العلوية، ثم من خلال أنفاق التوربينات نتيجة انتهاء موسم الأمطار، ويصل متوسط إيراد النيل الأزرق عند سد النهضة في أبريل حوالى 12 مليون م3/يوم، وهي لا تكفي لتشغيل توربين واحد عدة ساعات يوميًّا.

سد النهضة، فيتو

واستطرد عباس شراقي، كان التخطيط تركيب 3 توربينات في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى 4 توربينات موجودة من قبل، اثنين في 2022، واثنان في 2024، وبدأ مرور مياه من بعض أنفاق توربينات علوية في الجانب الأيمن وتارة من الجانب الأيسر، وتوقف توربينين 2022 طبقًا للصور الفضائية، وبالتالي الوضع النهائي للتوربينات (6 - 7 توربينات) أنها لم تدخل العمل الحقيقي حتى الآن بدليل أن بحيرة سد النهضة ما زالت تحتوي على الـ 60 مليار م3 حتى الآن أملًا أن تعمل التوربينات.

عباس شراقي يطالب إثيوبيا بتفريغ تدريجي لسد النهضة

وختم أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الوقت يمر وأصبحنا على مقربة أقل من شهرين من بدء موسم الأمطار فى يونيو القادم، وسوف تضطر إثيوبيا إلى تفريغ نحو 20 مليار م3 قبل يوليو القادم، ويجب أن يكون التفريغ تدريجيًّا يبدأ من الآن حتى لا يضر السودان التي تستعد، وكذلك مصر لاستقبال هذه المياه للحد من خطورة التصريف المفاجئ غير المتفق عليه.

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