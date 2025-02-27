ظهور مشكلات جديدة في سد النهضة، وخبير يكشف سر استمرار التسريب بالممرات

سد النهضة، كشف الباحث في الشأن الأفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن أمر غريب يحدث أعلى البوابات بسد النهضة، ملاحظة وجود بعض الأعمال أعلى البوابات السفلية بالسد، كما لوحظ استمرار التسريب من ممرى الاستخدام في السد برغم غلقهما.

ملاحظة وجود أعمال أعلى بوابات سد النهضة

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن سد النهضة يضم 4 بوابات سفلية، وهذه البوابات كانت تعمل قبل أعمال الملء بسد النهضة، وهذه البوابات استمرت حتى الملء الثاني، لكن تم غلقهما، واستمرت الأعمال لمعالجة بعض المشكلات، وغير المعلومة حتى الآن.

ظهور مشكلات في سد النهضة، فيتو

كما كشف هاني إبراهيم عن سر التسرب الذي يحدث من ممري سد النهضة، مؤكدًا أن هذه التسريبات تعود إلى تردي جودة الصلب المستخدم في السد، وظهر ذلك عند مراجعة ملف فساد السد، ولا يزال التسريب مستمر.

وقال الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم عن الأعمال التي تجرى حاليًا أعلى بوابات سد النهضة: "تم ملاحظة بعض الأعمال، التي تتم أعلى البوابات السفلية بالسد الكارثي مع ملاحظة استمرار التسرب من ممرين الاستخدامات رغم غلقهم."

استمرار المعالجات لمشكلات غير معلومة بسد النهضة

وعن المشكلات الموجودة في سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: "ملاحظة البوابات.. السد يضم 4 بوابات سفلية كانت تعمل قبل أعمال الملء، واستمرت حتى الملء الثاني، وتم غلقهم تمامًا مع استمرار بعض الأعمال لمعالجة بعض المشكلات غير المعلومة" واستعان هاني إبراهيم بإحدى الصورة القديمة لتلك الأعمال".

التسريبات مستمرة في بوابات سد النهضة، فيتو

وأكد الباحث هاني إبراهيم أنه "مؤخرًا، منذ أيام، بدأ العمل على إزالة البوابات المعدنية، "لم يكن لها دور فعلي"، والونش المعني بتلك البوابات مع أعمال صب خرساني في تلك النطاقات."

وقال هاني إبراهيم عن هذا الإجراء: "الإجراء بعد عدة سنوات وبالتالي محتمل هناك أسباب لذلك، ربما واجهوا مشكلة ما استدعت القيام بذلك، مع ملاحظة استمرار فتحات تلك البوابات المعدنية حتى الآن"

سر استمرار التسريب ببوابات سد النهضة

وتابع هاني إبراهيم "إذا استمرت تلك الأعمال لنطاق أعلى من الواضح في الصورة، قد يكون الغرض محاولة تدعيم، ولكنها تشرح أن الأعمال تتم بدون دراسات فعلية."

حديد السد غير مطابق للمواصفات، فيتو

وعن التسريبات في ممرين بسد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: "ملاحظة التسرب من ممرين الاستخدامات تعود إلى تردي جودة الصلب المستخدم، وسبق وأعلنت إثيوبيا عن الأمر عند مراجعة ملف فساد السد، وادعت قيامها بتغيير الممرين، ولكن يبدو لم يحدث لاستمرار التسرب منهم، أو مشكلة خاصة بالبوابات الخلفية مع تردي جودة الممرين."



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.