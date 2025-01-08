الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الإمارات تصدر بيانًا عاجلًا بشأن الخرائط الإسرائيلية المزعومة

الإمارات، فيتو
الإمارات، فيتو

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها "لإسرائيل التاريخية"، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، والذي "يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقًا صارخًا وانتهاكًا للقوانين الدولية".

الإمارات ترفض جميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في  الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. 

 ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 

تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة، وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة. 

أول رد من أبو الغيط على نشر إسرائيل خرائط تضم أراضي عربية

قطر تصدر بيانا بشأن الخرائط الإسرائيلية المزعومة التي تشمل أجزاء من دول عربية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الارض الفلسطينية خرائط الاحتلال إسرائيل

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم اغتيال 3 مقاومين في طوباس

ضحيتها 129 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب 6 مجازر جديدة في غزة

تتضمن 3 مراحل، خطة المبعوث الأمريكي لانسحاب جيش الاحتلال من لبنان

مدير المستشفيات بغزة: الاحتلال يسعى للقضاء على المنظومة الصحية بالقطاع

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟
ads

الأكثر قراءة

1607 جنيهات لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

بعد تصريحات زوكربيرج، تعرف على سياسات مراقبة المحتوى الجديدة في الفيسبوك وانستجرام

13 قرارًا عاجلًا ومهمًّا لرئيس الوزراء، اعرف التفاصيل

كريستيانو رونالدو يربط بقاءه في النصر بهذا اللاعب

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

الحكومة تعتمد تسويات تصالح جديدة بقيمة 59.8 مليون جنيه

5 رسائل من السيسي في افتتاح القمة المصرية اليونانية القبرصية بالاتحادية

منوعات

المزيد

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025

1607 جنيهات لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

البلدي بـ 150 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مستشفى الأهلي.. إصابات بالجملة تضرب صفوف القلعة الحمراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة النمل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية