قمة ثلاثية حول السودان بين البرهان وسلفا كير وأفورقى فى جوبا

تستضيف جنوب السودان فى العاصمة "جوبا"، غد الإثنين، قمة ثلاثية تجمع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والرئيس سيلفا كير ميارديت، والرئيس الإريتري أسياس افورقي.

قمة بين البرهان وسيلفا كير وأفورقي

ووفق وسائل إعلام سودانية، أنه سيتم خلال القمة الثلاثية بين البرهان وسيلفا كير وأفورقي، بحث الحرب السودانية الدائرة بين الجيش وميلشيات الدعم السريع، وسبل الوصول إلى السلام بين الرؤساء الثلاثة.

وأثرت الحرب بصورة كبيرة على اقتصاد جنوب السودان لتوقف صادر النفط الجنوبي عبر الأنابيب إلى ميناء بورتسودان، وتأثر واردات إريتريا من السودان نسبةَ للتضخم الكبير في الاقتصاد السوداني.

تأثر جنوب السودان وإريتريا الأزمة السودانية

أضافة إلى مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين نزحوا إلى الجنوب وإريتريا.

كما سيتم خلال قمة جوبا، بحث ملف التدخلات الخارجية السالبة على السودان، وضرورة بناء حلف ثلاثي يضمن إحلال السلام عبر حوار سوداني – سوداني يفضي لإنهاء الأزمة.