الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قمة ثلاثية حول السودان بين البرهان وسلفا كير وأفورقى فى جوبا

حميدتى والبرهان،
حميدتى والبرهان، فيتو

تستضيف جنوب السودان فى العاصمة "جوبا"، غد الإثنين، قمة ثلاثية تجمع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والرئيس سيلفا كير ميارديت، والرئيس الإريتري أسياس افورقي.

قمة بين البرهان وسيلفا كير وأفورقي 

ووفق وسائل إعلام سودانية، أنه سيتم خلال القمة الثلاثية بين البرهان وسيلفا كير وأفورقي، بحث الحرب السودانية الدائرة بين الجيش وميلشيات الدعم السريع، وسبل الوصول إلى السلام بين الرؤساء الثلاثة.

وأثرت الحرب بصورة كبيرة على اقتصاد جنوب السودان لتوقف صادر النفط الجنوبي عبر الأنابيب إلى ميناء بورتسودان، وتأثر واردات إريتريا من السودان نسبةَ للتضخم الكبير في الاقتصاد السوداني.

تأثر جنوب السودان وإريتريا الأزمة السودانية

أضافة إلى مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين نزحوا إلى الجنوب وإريتريا.

كما سيتم خلال قمة جوبا، بحث ملف التدخلات الخارجية السالبة على السودان، وضرورة بناء حلف ثلاثي يضمن إحلال السلام عبر حوار سوداني – سوداني يفضي لإنهاء الأزمة.

البرهان يشهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون صناعات دفاعية بين السودان والصين (فيديو وصور)

السيسي: حريصون على تعميق العلاقات والتعاون مع إريتريا لتحقيق المصالح المشتركة

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

جنوب السودان البرهان اسياس افورقي الدعم السريع

مواد متعلقة

هربت إلى مصر، فنانة سودانية تزعم تلقيها تهديدات لرفضها الزواج من حميدتى (فيديو)

البرهان: نرفض مقايضة الخرطوم بالفاشر كما يروج الدعم السريع

البرهان يثمن دور مصر الرائد في دعم ومساندة السودان

مقتل 15 شخصا في اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بالفاشر

الأكثر قراءة

أول تعليق من كامالا هاريس على حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

ضربة لنظام آبي أحمد، زيادة فرص الحرب بين الصومال وإثيوبيا بعد فشل المحادثات

منة عدلي القيعي تعلن خطبتها للفنان يوسف حشيش

500 جنيه منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراتي منتخب مصر أمام موريتانيا

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

القبض على شاب بتهمة استدراج طالبة والاعتداء الجنسي عليها داخل شقته بالمطرية

شروط التقديم على شقق جنة مصر بنظام الحجز الفوري

ads

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في بورما إلى 113 شخصا

ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري عن جواز سرقة الكهرباء: محدش على راسه ريشة والمساجد بتدفع (فيديو)

تفسير رؤية العدو في المنام وعلاقتها بوجود مشاكل عائلية

رد مفحم من إمام جامع عمرو بن العاص على منكري الاحتفال بالمولد النبوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية