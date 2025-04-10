الخميس 10 أبريل 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وفرانفكورت في الدوري الأوروبي

توتنهام
توتنهام

أعلن فريقا  توتنهام هوتسبير وآينتراخت فرانكفورت الألماني، تشكيليهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل توتنهام الرسمي أمام فرانكفورت في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: فان دي فان - أودوجي - روميرو - بورو.

خط الوسط: بيرجفال - بينتانكور - ماديسون.

الهجوم: سون - سولانكي – جونسون.

تشكيل فرانكفورت أمام توتنهام في الدوري الأوروبي 

موعد مباراة فرانكفورت ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد فرانكفورت، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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الدورى الأوروبي توتنهام هوتسبير توتنهام آينتراخت فرانكفورت

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