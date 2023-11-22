نواب: هدنة غزة تكليل للجهود المصرية والشعب يدعم قيادته في منع تهجير الفلسطينيين

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أهمية الجهود المصرية في التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة، وكذلك أهمية الجلسة العامة لمجلس النواب، في التعبير عن رفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، إلى سيناء، بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، أمس جاءت معبرة عن الموقف المصري، "شعبا وحكومة"، تجاه محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

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وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الجلسة عبرت عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبًا، مشيرا إلي الدور المصرى الداعم والمساند للقضية الفلسطينية علي مر التاريخ على المستويين الإقليمي والدولي، وآخرها دور مصر في الوساطة للوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.



وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن بيان رئيس مجلس الوزراء، تضمن رسائل واضحة وحازمة بشأن الموقف المصري، منها عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، متابعا، وأيضا تأكيده على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن أى محاولات للإضرار بأمن مصر سيكون الرد حاسم، وأن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها.

وتابع المهندس عبد السلام الجبلى بأن الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا مختلف الأطراف الدولية لإعادة تقييم موقفها تجاه القضية الفلسطينية.



وأضاف الجبلي، أن الضغوط التي تتعرض لها الدولة المصرية بالكامل تعي لها القيادة السياسية، كما أن الشعب المصري يقف صفا واحدا بمختلف فئاته وتياراته خلف قيادته وقواته المسلحة في مواجهة أى خطر يهدد الأمن القومى المصرى، ودعم قيادته في رفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلي سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

وقف إطلاق النار في غزة تكليل للجهود المصرية



أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، جاء نتيجة الجهود العظيمة التي قامت بها مصر منذ ٧ أكتوبر الماضي، من أجل تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: هذا الاتفاق والذي تضمن بالإضافة لوقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، وكذلك دخول كافة المساعدات إلى قطاع غزة دون قيود، سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في فلسطين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تثمر الجهود المصرية في زيادة مدة الهدنة.

وأشار زين الدين، إلى أن مصر موقفها كان واضحا منذ البداية في ضرورة وقف إطلاق النار، ومعارضة نزوح أو تهجير الفلسطينيين، قائلا: وهو الأمر الذي أصبح ضرورة ملحة من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة بالكامل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التنسيق المصري _ القطري في هذا الشأن، كان له نتائج إيجابية واضحة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار زين الدين، إلى جلسة مجلس النواب، والبيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، وتأكيد موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال العنف والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في حق الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بديل عن التوصل لاتفاق شامل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام من أجل مصلحة كافة الأطراف.

رسائل للمصريين بعدم التفريط فى أى شبر من أراضينا

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن جلسة مجلس النواب الاستثنائية أمس ناقشت التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومى المصري وحماية الحدود المصرية وعدم تصفية القضية الفلسطينية.



وأكدت متى، أننا نؤيد القيادة السياسية فى قراراتها واتفاقياتها الدولية، موضحة أن مصر تعتبر من أوائل الدول التى ساندت غزة وقامت بإرسال جزء كبير من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.



وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن جلسة مجلس النواب بعثت برسائل للشعب المصرى بالطمأنينة وأننا لن نفرط فى أى شبر من أراضى مصر والتى ارتوت بدماء أبنائها من الجنود الشهداء الذين حرروها فى حرب أكتوبر عام 1973، ولذلك فإننا لن نسمح بأن يتم توطين أى أحد فيها.



وأضافت:الجاليات الموجودة فى مصر من جنسيات مختلفة تعنى أن مصر تتقبل الآخر، ولكن فى نفس الوقت فإن هذه الجاليات لم تأتى بالتهجير وإنما نتيجة لكبوات ومشاكل فى بلادهم، مؤكدة أن مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضى سيناء يعنى القضاء على القضية الفلسطينية والتى نحارب من أجلها منذ سنوات طويلة.



تنمية سيناء

وأوضحت أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى جلسة مجلس النواب بعثت بالعديد من الرسائل وهى حماية كافة أراضينا وأننا قمنا بإنفاق المليارات على تنمية سيناء وتعميرها لكى يقطنها 8 مليون مواطن فى عام 2050، هذا بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجيستية وسكنية وسياحية وزراعية وصناعية فى سيناء، كما أكد رئيس الوزراء على أن مصر تساعد أهالى فلسطين، ولكن تقديمنا المساعدات لهم لا تعنى فتح أراضى مصر لهم.

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