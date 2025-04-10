الخميس 10 أبريل 2025
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أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

مواقع التواصل الاجتماعي،
مواقع التواصل الاجتماعي، فيتو

قالت سلطات الهجرة في الولايات المتحدة إنها بصدد التدقيق في حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي وإلغاء تأشيرات أو تصاريح إقامة لأشخاص ينشرون محتوى تصنفه إدارة الرئيس دونالد ترامب "معاديًا للسامية".

وستُعتبر "معادية للسامية" أنشطة التواصل الاجتماعي الداعمة لمجموعات مسلّحة تصنفها الولايات المتحدة "إرهابية"، بما في ذلك حركة حماس وحزب الله والحوثيون.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا مكلوفلين أن الوزيرة كريستي نويم "أوضحت أن كل من يعتقد أن بإمكانه المجيء إلى الولايات المتحدة والاحتماء بالتعديل الأول (للدستور، الذي يكفل حرية التعبير) للدفاع عن عنف معاد للسامية أو إرهاب، عليه أن يعيد التفكير في ذلك. أنت غير مرحب بك هناك".

وتدخل التدابير حيز التنفيذ على الفور وتطبق على تأشيرات الطلاب وطلبات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (جرين كارد).

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو نهاية الشهر الماضي إنه ألغى تأشيرات نحو 300 شخص، وإنه يفعل ذلك على نحو يومي.

وقال روبيو إن المواطنين غير الأمريكيين لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الأمريكيون وأن إصدار التأشيرات أو رفضها هو من اختصاصه، وليس من اختصاص القضاة.

من جهتهم، يقول معارضون إن الإدارة الأمريكية "تخلط" بين انتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة ودعمهم لحقوق الفلسطينيين وبين "معاداة السامية ودعم التطرف".

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