واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران بعد يومين من إعلان الرئيس دونالد ترامب عزم الولايات المتحدة إجراء محادثات مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقالت الوزارة في بيان: إن العقوبات تستهدف 5 كيانات، إضافة إلى شخص واحد في إيران لدعمهم البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي العقوبات الجديدة قبيل جولة مفاوضات مرتقبة يوم السبت المقبل ستكون حاسمة لجهة العلاقة بين البلدين، إذ إنها لن تقتصر على بحث الأطر التقليدية للتفاوض حول البرنامج النووي فقط، بل تحمل أبعادًا سياسية وأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.