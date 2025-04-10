إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالفيوم

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب تروسيكل في ترعة بقرية قارون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتلقي العلاج.

انقلاب تروسيكل بالطريق السياحي بالفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطار من مأمور مركز يوسف الصديق، يفيد بانقلاب تروسيكل بالطريق السياحي لبحيرة قارون، عند مفارق قرية قارون ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى انقلاب التروسيكل في نهر الطريق، وتسبب في إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج، كما تمكنت قوة من وحدة مرور أبشواي إزالة آثار الحادث وانتظم المرور على جانبي الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق، وأخطرت النيابة العامة وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد المركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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