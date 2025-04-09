إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الغربي بالفيوم

اصيب 10 اشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة سوزوكي علي الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 10 من ركاب السيارة، تم إسعاف عدد منهم بمكان الحادث، بينما تم نقل باقي المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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