مهلة لإنهاء الحرب!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي ترامب منح نتنياهو مهلة لإنهاء حرب غزة، ولم تكشف تلك الوسائل الإعلامية كم من الوقت تبلغ هذه المهلة، وهل هذه المهلة لإنهاء الحرب بشكل كامل أو للتوصل إلى هدنة جديدة.



لكن الذى يتفق عليه كثير من المحللين أن وقف إطلاق النار بشكل مستدام وإنهاء الحرب بشكل كامل يحتاج إلى وقت ليس بالقصير، وهذا ما تؤكده عودة حكومة نتنياهو إلى استئناف الحرب والتهرب من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة والتى كانت تضمن وقفا للحرب.



وفي ذات الوقت، فإن ترامب سوف يزور ثلاث دول عربية في بداية الشهر المقبل هى السعودية والإمارات وقطر، ويهمه ألا يعود بيدين فارغتين، مهمة الزيارة التي تعد أولى رحلاته الخارجية منذ أن تولى مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة..

وحتى يتحقق ذلك، فإنه يفترض أن يقدم شيئا لهذه الدول التى تطالبه بوقف حرب الإبادة في غزة.. لذلك الأرجح أن ترامب يهمه التوصل إلى هدنة جديدة في غزة يبدأ تنفيذها قبل قيامه بتلك الزيارة الخليجية..

وربما يكون ذلك هو المتاح في القريب المنظور حاليا، خاصة وأن اليوم التالى في غزة لم يتم الاتفاق عليه بعد، وهناك تصورات إسرائيلية واُخرى أمريكية وأيضًا عربية لهذا اليوم وكلها تصورات مختلفة ومتباعدة فيما بينها.



ويعزز هذا الاستنتاج أن هناك تحركات مصرية للتوصل إلى هدنة جديدة يتخللها تبادل للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية والمحتجزين الإسرائيليين في غزة مع فتح الحدود أمام تدفق المساعدات الإغاثية لأهل غزة الذى توقف مع خرق قوات الاحتلال للهدنة والعودة إلى القتال أو بالأصح العودة إلى حرب التدمير والإبادة الجماعية لأهل غزة لدفعهم إلى ترك أرضهم والهجرة للخارج.. أي أننا إزاء مهلة أمريكية لنتنياهو للتوصل إلى هدنة وليس لإنهاء كامل للحرب.

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