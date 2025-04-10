الكويت تسحب الجنسية من 640 شخصا، ما القصة؟

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب شهادة الجنسية الكويتية من 66 حالة "غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية"، وذلك وفقا للمادة 21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) 1959م وتعديلاته.

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الكويتي.

قرارات سحب الجنسية الكويتية

وأشارت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 375 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وذلك بحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية الكويتية.

طريقة كسب الجنسية الكويتية

كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 1و4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (غش وأقوال كاذبة - مصلحة عليا للبلاد) من 197 حالة (إحصاء 1965) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.