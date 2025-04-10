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خارج الحدود

الكويت تسحب الجنسية من 640 شخصا، ما القصة؟

جواز السفر الكويتى،
جواز السفر الكويتى، فيتو

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب شهادة الجنسية الكويتية من 66 حالة "غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية"، وذلك وفقا للمادة 21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) 1959م وتعديلاته.

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الكويتي.

قرارات سحب الجنسية الكويتية 

وأشارت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 375 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وذلك بحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية الكويتية.

طريقة كسب الجنسية الكويتية

كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 1و4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (غش وأقوال كاذبة - مصلحة عليا للبلاد) من 197 حالة (إحصاء 1965) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

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