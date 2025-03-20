الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

الكويت تخطط لزيادة استثماراتها في مصر لـ 5.3 مليار دولار خلال 2025

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو

تعمل الكويت على زيادة استثماراتها في مصر بنحو 20% خلال عام 2025، لتصل إلى 5.3 مليار دولار في عدة قطاعات.

 

ضخ استثمارات كويتية جديدة في مصر

وقالت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصدرين حكوميين إن الكويت تستهدف الاستحواذ على حصص في شركات حكومية مصرية والمنافسة على إدارة المطارات المصرية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أحد المصادر أن حكومتي البلدين تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عبر ضخ استثمارات كويتية جديدة في مصر خلال السنوات المقبلة، تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. وتشمل القطاعات المستهدفة صناعة الدواء، والأمن الغذائي، والسياحة، والزراعة، وتصنيع السيارات، والمصارف، والطاقة المتجددة، والنقل الجماعي، والهيدروجين الأخضر.

المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نهاية فبراير الماضي، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر قريبا للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت.

دعم الاستثمارات الكويتية في مصر

وكان رئيس الوزراء أجرى زيارة رسمية إلى دولة الكويت يومي 22 و23 فبراير الماضي، لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم الاستثمارات الكويتية في مصر.

تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، والتي تشهد تطورًا ملحوظا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة.

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الكويت الكويت على زيادة استثماراتها في مصر ضخ استثمارات كويتية جديدة في مصر

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