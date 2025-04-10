الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب، عيار 18 يقترب من 4000 جنيه

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

سعر الذهب اليوم، ارتفع سعر الذهب بنحو 30 جنيها، بختام حركة تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.  

سعر الذهب اليوم فى مصر 

 وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب فى السوق المحلي وفق آخر تحديث.

اقرأ التالى: سعر الذهب بالصاغة مساء اليوم 

 

 

سعر جرام الذهب 
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5150 جنيها “للبيع“.

سعر الذهب عيار 21

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4505 جنيهات “للبيع”. 

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3860 جنيها “للبيع”.

 

الذهب - فيتو 
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 3000 جنيه “للبيع”.

سعر جرام الذهب  عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12، سجل 2570 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب  عيار 9

سعر جرام الذهب عيار 9، سجل 1930 جنيها “للبيع”.

اقرأ التالى:الذهب بكام فى الصاغة اليوم 

<span style=
سعر الذهب

 

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب هي السبب الرئيسي وراء تذبذب سعر الذهب ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي  أن رسومه الجمركية قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

الذهب - فيتو 
سعر الذهب

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

  • السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.
  • سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.
  • العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.
سعر جرام الذهب 
سعر الذهب

نصائح للاستثمار في الذهب

  • تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.
  • استثمر في  سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.
  • لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.
  • احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الذهب عيار 9 سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب اليوم فى مصر

مواد متعلقة

الهدنة التجارية تنعش الأسواق، ارتفاع جديد لعملة Pi Network

مشتريات المصريين تقود البورصة للمكاسب و30 EGX يصعد بنسبة 1.52%

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف التعاملات، عيار 21 يصل لهذا المستوى

الدولار يرتفع مقابل الجنيه بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

اشتعال مؤشر الذهب بالبورصة، 100 جنيه ارتفاعا خلال 24 ساعة

الدولار يترنح في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الخميس

مكاسب الهدنة التجارية، انتعاش الأسهم الخليجية والأوروبية

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

حقيقة أعتداء سائحة على شاب بالضرب بنزلة السمان بسبب حمار (فيديو)

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

بعد تهديد الصين بحرب تجارية، أمريكا ترفع الرسوم الجمركية على بكين إلى 145%

زغلول صيام يكتب: ونش إيه اللي يروح الأهلي! وسر خلطة الفشل في الزمالك.. وقريبًا الجزء الثالث من مسلسل زيزو!

مطاردة على الدائري، فتاة تهرب من محاولة خطف داخل سيارة “أبلكيشن شهير”

الجاردات في قبضة الأمن، تفاصيل جديدة عن مشاجرة مدرسة خاصة بالسلام

منوعات

المزيد

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

الأبيض رفيع الحبة بـ 25 ألف جنيه، سعر الأرز اليوم الخميس 10-4-2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية