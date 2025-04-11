الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

وزير التعليم لا يملك إقالة مدير إدارة تعليمية

 أثير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، واقعة وفاة المغفور له بأمر ربه الأستاذ أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية، وبحسب ما أثير أن وزير التربية والتعليم قد أهان المذكور أمام المعلمين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارته، فلم يحتمل قلبه هذه الإهانة فتوقف من فوره وفارق المرحوم الحياة.

وبعض الأقاويل تروي أن السبب في توقف قلب المرحوم هو نائب الوزير فهو من عنفه مرتين طالبا منه تقديم استقالته فورا لوجود بعض الملاحظات على المدارس التي زارها الوزير، وبين هذا وذاك ضاعت الحقيقة، ويبدو أن حقوق الفاضل مدير الباجور ستذهب مع الوقت هباءا منثورا.

سلطات  وزير التربية والتعليم على العاملين في المحافظات

 وحتى لا تتكرر مثل هذه المهازل مع الوزير الحالي أو أي وزير آخر يحل محله، فلابد أن يعرف كل مسئول في التربية والتعليم حدود سلطاته ومهام وظيفته من خلال الوصف الوظيفي لكل وظيفة داخل الهيكل الوظيفي لوزارة التربية والتعليم.

 

السؤال الآن ما هي سلطات الوزير على مديريات التعليم في المحافظات؟

ووفقا لقانون الإدارة المحلية فإن كل ما يخص التعليم في المحافظات ماعدا المناهج والتمويل هو اختصاص أصيل للسلطة المختصة بالمحافظة، وهو المحافظ الذي يخضع لسلطته كل من يعمل بالتربية والتعليم في محافظته، ما عدا مدير المديرية ووكيل المديرية فيتم تكليفهما أو إلغاء تكليفهما بمعرفة الوزير.. 

وبناءا عليه لا يملك وزير التربية والتعليم إقالة مدير إدارة في أي محافظة أو مدير عام بديوان المديرية في أي محافظة وكل سلطانه عليه إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وتوقيع جزاء عليه، أما إقالته أو تكليفه فهو اختصاص أصيل لمحافظ الإقليم باعتباره السلطة المختصة في المحافظة.

الأسباب الحقيقية لتعثر مشروعات رأس المال بمدارس التعليم الفني

حقيقة التعليم الفني ونظرة المجتمع له

 

وبناءا عليه فقد ارتكب الوزير أو نائب الوزير في واقعة مدير إدارة الباجور التعليمية أكثر من خطأ، أولها إهانة الرجل أمام العاملين معه، ثانيها سلب إحدى سلطات محافظ الإقليم بتهديد مدير الإدارة بالإقالة ثالثها إزدراء الرجل بين العاملين معه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكاتب طه البنا فيتو إدارة الباجور التعليمية التربية والتعليم مدير إدارة الباحور التعليمية وزير التربية والتعليم بوابة فيتو

مواد متعلقة

التعليم التكنولوجي: التكامل مع القطاع الخاص ضرورة حتمية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية ومعرض منتجات التعليم الفني

التعليم العالي تعقد ورشة عمل لتعزيز وجود "المعاهد العليا" في التصنيفات الدولية

وزير التعليم يشارك في ختام المؤتمر السابع للبنية عبر الإقليمية للدول العربية

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

مصدر يكشف سر الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

بعد رفضه التجديد، ماذا قدم محمد السيد مع الزمالك؟

منوعات

المزيد

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، تعرف على أنواع الإحرام في الحج والفرق بينها في الإسلام

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

ما مفهوم الطواف وهل ينقطع تتابع أشواطه بصلاة الفرض؟

المزيد
الجريدة الرسمية