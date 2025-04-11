وزير التعليم لا يملك إقالة مدير إدارة تعليمية

أثير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، واقعة وفاة المغفور له بأمر ربه الأستاذ أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية، وبحسب ما أثير أن وزير التربية والتعليم قد أهان المذكور أمام المعلمين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارته، فلم يحتمل قلبه هذه الإهانة فتوقف من فوره وفارق المرحوم الحياة.

وبعض الأقاويل تروي أن السبب في توقف قلب المرحوم هو نائب الوزير فهو من عنفه مرتين طالبا منه تقديم استقالته فورا لوجود بعض الملاحظات على المدارس التي زارها الوزير، وبين هذا وذاك ضاعت الحقيقة، ويبدو أن حقوق الفاضل مدير الباجور ستذهب مع الوقت هباءا منثورا.

سلطات وزير التربية والتعليم على العاملين في المحافظات

وحتى لا تتكرر مثل هذه المهازل مع الوزير الحالي أو أي وزير آخر يحل محله، فلابد أن يعرف كل مسئول في التربية والتعليم حدود سلطاته ومهام وظيفته من خلال الوصف الوظيفي لكل وظيفة داخل الهيكل الوظيفي لوزارة التربية والتعليم.

السؤال الآن ما هي سلطات الوزير على مديريات التعليم في المحافظات؟

ووفقا لقانون الإدارة المحلية فإن كل ما يخص التعليم في المحافظات ماعدا المناهج والتمويل هو اختصاص أصيل للسلطة المختصة بالمحافظة، وهو المحافظ الذي يخضع لسلطته كل من يعمل بالتربية والتعليم في محافظته، ما عدا مدير المديرية ووكيل المديرية فيتم تكليفهما أو إلغاء تكليفهما بمعرفة الوزير..

وبناءا عليه لا يملك وزير التربية والتعليم إقالة مدير إدارة في أي محافظة أو مدير عام بديوان المديرية في أي محافظة وكل سلطانه عليه إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وتوقيع جزاء عليه، أما إقالته أو تكليفه فهو اختصاص أصيل لمحافظ الإقليم باعتباره السلطة المختصة في المحافظة.

وبناءا عليه فقد ارتكب الوزير أو نائب الوزير في واقعة مدير إدارة الباجور التعليمية أكثر من خطأ، أولها إهانة الرجل أمام العاملين معه، ثانيها سلب إحدى سلطات محافظ الإقليم بتهديد مدير الإدارة بالإقالة ثالثها إزدراء الرجل بين العاملين معه.

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