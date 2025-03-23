الأسباب الحقيقية لتعثر مشروعات رأس المال بمدارس التعليم الفني

ترجع أسباب توقف مشروعات رأس المال في مدارس التعليم الفني إلي إدارة التوجيه المالي والمخزني المنوط به الإشراف والمتابعة لمشروعات رأس المال في التعليم الصناعي، ولذلك نجد أن المشروعات الجادة في التعليم الفندقي والزراعي تحقق أرباحا طائلة صحيح أنها تدخل جيوب القائمين عليها لكنها تحتاج إلي قليل من الضمير وستكون مشروعات حقيقية تساعد في دفع عجلة التنمية.

أسباب تعثر مشروعات رأس المال

نعود مرة أخري إلي التوجية المالي والمخزني المشرف علي مشروعات رأس المال بمدارس التعليم الصناعي، المتسبب الاول في فشل هذه المشروعات للأسباب التالية:

أولا، القائمون علي التوجية المالي والمخزني من خريجي دبلوم الصنائع وأكملوا دراساتهم إما بمعهد تكميلي صناعي أو كلية التعليم الصناعي ومع الاحترام لخريجي هذه الصروح التعليمية إلا أنهم جميعا لا علاقة لهم بالحسابات والمخازن والارقام والقوائم المالية.

ثانيا، بما أن عناصر التوجيه المالي والمخزني من خريجي التعليم الصناعي فهم يعتمدون في عملهم علي قوائم مالية متوارثة منذ قديم الزمن.

ثالثا، مقايسة الإنتاج في أي مشروع عجيبة جدا، بناءا علي نموذج مقايسة متوارث نجد أن ضريبة القيمة المضافة مثلا مقررة بما يعني وجود إزدواج ضريبي فهي محسوبة علي قيمة الخامات بنسبتها القانونية 14% ثم يتم حسابها مرة أخري بنفس النسبة علي المنتج النهائي..

والأكثر غرابة أن موقع القيمة المضافة في نموذج المقايسة بعد بند الأجور وبالتالي فتحسب أيضا علي الأجور ما يؤدي إلي رفع الأسعار بشكل غير مبرر ويصل في كل الأحيان إلي أعلي من أسعار القطاع الخاص فيفضل العميل التعامل مع قطاع منتج بدلا من التعامل مع قطاع تدريبي، خاصة أن القطاع التدريبي أعلي سعرا.



حل مشكلة مقايسات الإنتاج

يكمن الحل الامثل في هذه المشكلة في وضع نموذج مقايسة يتماشي مع مبادئ المحاسبة المالية الصحيحة ويشرف علي مشروعات رأس المال متخصصون في إدارة المخازن والمحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية من خريجي كلية التجارة وتعود العناصر الحالية للتوجيه المالي والمخزني إلي موقعهم الحقيقي داخل الورش بالمدارس

نظام مشروع رأس المال بمدارس التعليم الفني

تدار مشروعات رأس المال بالتعليم الفني وفقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم (290) لسنة 2019، ويوجد 130 مدرسة ثانوية فنية زراعية في نطاق 20 محافظة على مستوى الجمهورية لديها مشروعات رأس المال كلها تنتج ما يكفي العاملين بها فقط، ماعدا مدرسة دمنهور الزراعية، ومدرسة الزقازيق الزراعية، ومدرسة سوهاج الزراعية لدي المدارس الثلاث مشروعات متكاملة تتعامل مع الجمهور بشكل مشرف.

كما يوجد 314 مدرسة تعليم صناعي فشلت جميعها في أن يكون مشروع رأس المال لديها مساهم في الدخل القومي، كنا يوجد 20 مدرسة فندقية لديها مشروع رأس المال، وتمتلك 9 فنادق ملحقة بإجمالى 345 غرفة فندقية قليل منها ما يخدم مجتمعه.

وسائل نجاح مشروعات رأس المال بالتعليم الفني

يمكن تحويل مدارس التعليم الصناعي إلي مصانع قائمة بالفعل بدون الحاجة إلي تعديل القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2019، فقد أتاح القرار للتربية والتعليم أن تقيم شراكات مع القطاع الخاص من خلال نظام أسماه نظام الشريك الموصي، وهذا النظام يخلص المدارس من هيمنة التوجية المالي والمخزني العقيم.

أيضا يمكن من خلال نظام الشريك الموصي إسناد إدارة الورش والفنادق وأقسام الإنتاج في التعليم الزراعي إلي القطاع الخاص مع الاحتفاظ بأهمية التدريب العملي للطلاب الذي من شأنة أن يصقل مهارات الطلاب..

كما يتم إسناد بيع المنتجات التعليمية إلي إدارة خاصة بعيدة عن المدارس، لأن معلموا الورش في المدارس يستغلون ميزة بيع المنتجات التعليمية في بيع منتجات رأس المال علي إنها تعليمي، ويتم توريد قيمة المنتج علي أنه تعليمي ويدخل الفرق إلي جيوبهم، أخيرا يحتاج التعليم الفني إلي متخصصون لتطوير العمل به بدلا إسناد التطوير إلي أصحاب الثقة.

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