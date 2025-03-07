حقيقة التعليم الفني ونظرة المجتمع له

يحتاج التعليم الفني في مصر إلى إعادة صياغة من جديد حتى نعتبره بحق قاطرة التنمية كما يقول المسئولون عنه، وهو شعار مجرد من أي دليل حقيقي على أرض الواقع، فحقيقة التعليم الفني أكثر قسوة من نظرة المجتمع الدونية لهذه النوعية من التعليم.

حقيقة التعليم الفني

حقيقة الأمر أن مدارس التعليم الفني غير مؤهلة لتخريج طالب قادر على تنمية مهاراته الخاصة حسب متطلبات سوق العمل، ليس هذا كلام مرسل فحسب بل هي حقيقة قائمة، تعالي عزيزي القارئ نتجول في مدارس التعليم الصناعي لنري الاقسام الموجودة وما أنفق عليها وطبيعة الطالب الخريج منها.

قسم النسيج

نبدأ بقسم النسيج الذي كان من أهم الأقسام بالتعليم الصناعي مع بدايات الستينيات في القرن الماضي حين كانت الدولة تتوسع في صناعات الغزل والنسيج، ومنذ الستينيات ومازالت الأنوال التي يتدرب عليها الطالب هي كما هي لم تتغير..

إما أنوال يدوية أو ميكانيكية تعتمد على القوة البشرية في حين أن الموجود فعلا الآن في مصانع الغزل والنسيج كلها أنوال إلكترونية لا تحتاج إلي كم الأيدي العاملة التي كانت تعمل في الستينيات والتي مازالت موجودة في ورش مدارس التعليم الصناعي..

بالإضافة إلى تقليص هذه الصناعة في محافظات الوجه القبلي بالتحديد فما عاد خريج هذا القسم قادر علي إيجاد فرصة عمل له، وبالتالي أصبح رقما إضافيا في معدلات البطالة التي تعاني منها البلاد بسبب سوء حالة التعليم الفني.

قسم اللحام وتشكيل المعادن

تعالى إلى قسم آخر هو قسم اللحام وتشكيل المعادن، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أنه مازال التدريب في هذه الأقسام على كور بعمل بالفحم ومنفاخ من الجلد، وإن كانت بعض المدارس حاولت تطوير أقسام تشكيل المعادن، بإضافة منفاخ بعمل بالكهرباء (كمبروسر)، لكن مازالت أفران الفحم هي المستعملة..

في حين أن الموجود في مصانع تشكيل المعادن كلها أفران تعمل إلكترونيا وتستخدم الغاز الطبيعي في تسخين وصهر المعادن، ولآن مصانع تشكيل المعادن وصناعات الحديد والصلب من الصناعات كثيفة العمالة..

فنحن في حاجة إلي تطوير فعلي لأقسام اللحام وتشكيل المعادن في المدارس لتتماشي مع سوق العمل الحقيقي واحتياجات المصانع علي أرض الواقع، مطلوب تزويد هذه الأقسام بأفران حديثة ومناهج تتناسب مع تطور صناعة الحديد التي تتطور يوميا، كما تحتاج أقسام اللحام إلي إضافة معدات اللحام الحديثة التي تعمل بالليزر بدلا من لحام الأكسجين والكهرباء وغيرها من معدات اللحام البدائية.

فكرة لتطوير التعليم الصناعي

والحل الأمثل للقسمين المذكورين أن يتم إسناد إدارة هذه الأقسام إلى المصانع المتخصصة وألا تنشأ إلا في محيط المصانع، فتقتصر أقسام النسيج علي مدينة المحلة الكبري مثلا وتقتصر أقسام اللحام علي المحافظات التي يوجد بها مصانع الحديد حتي تتمتع الأقسام بكل جديد في مجالاتها.

هذين قسمين فقط من عشرات الأقسام في التعليم الصناعي بخلاف التعليم التجاري والزراعي وجميعها مازالت تعمل وفق مناهج عفى عليها الزمن ولا حاجة لسوق العمل بها، سنتناولها في مقالات قادمة..

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