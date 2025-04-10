مدبولي يوجه بطرح محطة الثروة الحيوانية بقرية الحمام في أسيوط للقطاع الخاص (صور)

خلال جولته التي يقوم بها اليوم بمحافظة أسيوط، وعقب تفقده لمدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقد محطة الثروة الحيوانية بقرية الحمام بمركز أبنوب.

وأكد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام الدولة بتحسين الإنتاج الحيواني، في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية في مجال الإنتاج الحيواني، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني تشمل الارتقاء بمستوى السلالات المستخدمة في مصر؛ سواء المحلية أو المستوردة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطنية المصرية، ومراكز الأبحاث، والهيئات المختصة.

وفي مستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح على البانر، من الدكتور صلاح قطب، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، أشار خلاله إلى أن مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة يتكون من 5 محطات منها المحطة الحالية وهي محطة الحمام بمركز أبانوب، ومحطة بني مر، بالإضافة إلى محطة ألبان عرب مطير، ومحطة تسمين عرب العوامر، ومحطة ألبان بني سند، وكذا أرض زراعية بمساحة 190 فدانًا.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط أنه يجري حاليًا تنفيذ بعض أعمال التطوير ضمن مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لتطوير محطتي عرب مطير وعرب العوامر، هذا إلى جانب زراعة 41 فدانًا بمحصول القمح للمساهمة في سد الفجوة الاستهلاكية للمواطنين والاستفادة من تبن القمح في تغذية القطاع، والاعتماد على العليقة الخضراء نتاج المشروع، لافتًا إلى أن المشروع يعمل على المساهمة في خفض أسعار اللحوم والألبان بالمحافظة من خلال بيعها للمواطنين مباشرةً لمحاربة جشع بعض التجار.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بباقي المحطات ضمن مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة لبدء الإنتاج بها في أقرب وقت.

كما وجه مدبولي بطرح هذا المشروع وغيره من المحطات للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بكفاءة.

وخلال تفقد مكونات المحطة، أشار الدكتور صلاح قطب، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، إلى أن المحطة تقع على مساحة 14 فدانًا بينها 32 قطعة أرض زراعية لتغذية المحطة، مٌضيفًا أنها تحتوي على 19 عنبر ماشية بسعة استيعابية تصل إلى ألف رأس ماشية.

وأضاف أن المحطة يوجد بها حاليًا 512 رأس ماشية منها 363 رأس جاموسي و149 رأسا من الأبقار الفريزيان، كما تحتوي المحطة على محلب آلي بقدرة إنتاجية 120 كيلو لبن يوميًا يستوعب 40 رأس ماشية في المرة الواحدة.

ولفت الدكتور صلاح قطب، إلى أنه يتم توفير الأدوية البيطرية اللازمة للماشية بمختلف أنواعها داخل المحطة، وكذا ضمان تنفيذ إجراء التحصينات الدورية لها ضد الأمراض من خلال مداومة مرور الأطباء البيطريين، ودعم الاهتمام البيطري بالتكاثر لرؤوس الماشية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.