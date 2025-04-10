الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يوجه بطرح محطة الثروة الحيوانية بقرية الحمام في أسيوط للقطاع الخاص (صور)

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

خلال جولته التي يقوم بها اليوم بمحافظة أسيوط، وعقب تفقده لمدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقد محطة الثروة الحيوانية بقرية الحمام بمركز أبنوب.

وأكد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام الدولة بتحسين الإنتاج الحيواني، في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية في مجال الإنتاج الحيواني، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني تشمل الارتقاء بمستوى السلالات المستخدمة في مصر؛ سواء المحلية أو المستوردة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطنية المصرية، ومراكز الأبحاث، والهيئات المختصة.

وفي مستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح على البانر، من الدكتور صلاح قطب، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، أشار خلاله إلى أن مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة يتكون من 5 محطات منها المحطة الحالية وهي محطة الحمام بمركز أبانوب، ومحطة بني مر، بالإضافة إلى محطة ألبان عرب مطير، ومحطة تسمين عرب العوامر، ومحطة ألبان بني سند، وكذا أرض زراعية بمساحة 190 فدانًا.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط أنه يجري حاليًا تنفيذ بعض أعمال التطوير ضمن مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لتطوير محطتي عرب مطير وعرب العوامر، هذا إلى جانب زراعة 41 فدانًا بمحصول القمح للمساهمة في سد الفجوة الاستهلاكية للمواطنين والاستفادة من تبن القمح في تغذية القطاع، والاعتماد على العليقة الخضراء نتاج المشروع، لافتًا إلى أن المشروع يعمل على المساهمة في خفض أسعار اللحوم والألبان بالمحافظة من خلال بيعها للمواطنين مباشرةً لمحاربة جشع بعض التجار.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بباقي المحطات ضمن مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة لبدء الإنتاج بها في أقرب وقت.

كما وجه مدبولي بطرح هذا المشروع وغيره من المحطات للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بكفاءة.

وخلال تفقد مكونات المحطة، أشار الدكتور صلاح قطب، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، إلى أن المحطة تقع على مساحة 14 فدانًا بينها 32 قطعة أرض زراعية لتغذية المحطة، مٌضيفًا أنها تحتوي على 19 عنبر ماشية بسعة استيعابية تصل إلى ألف رأس ماشية.

وأضاف أن المحطة يوجد بها حاليًا 512 رأس ماشية منها 363 رأس جاموسي و149 رأسا من الأبقار الفريزيان، كما تحتوي المحطة على محلب آلي بقدرة إنتاجية 120 كيلو لبن يوميًا يستوعب 40 رأس ماشية في المرة الواحدة.

ولفت الدكتور صلاح قطب، إلى أنه يتم توفير الأدوية البيطرية اللازمة للماشية بمختلف أنواعها داخل المحطة، وكذا ضمان تنفيذ إجراء التحصينات الدورية لها ضد الأمراض من خلال مداومة مرور الأطباء البيطريين، ودعم الاهتمام البيطري بالتكاثر لرؤوس الماشية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدرسة أحمد ضيف الله محافظة اسيوط مركز ابنوب محطة الثروة الحيوانية الدكتور مصطفى مدبولي وزير الزراعة علاء الدين فاروق الادوية البيطريه الأطباء البيطريين رؤية مصر 2030

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية ومعرض منتجات التعليم الفني

رئيس الوزراء يفتتح مشروع كوبري "منقباد" العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط (صور)

رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع ازدواج طريق "أسيوط - ديروط" الزراعي (صور)

رئيس الوزراء: قطاع الصحة على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة (صور)

مدبولي يوقف موكبه لإلقاء التحية على معلمي وطلاب مدرسة "سانت ماري" بمنفلوط

مدبولي: جولات ميدانية مستمرة لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع

رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

مدبولي: أرقام توريد القمح ببداية الموسم مبشرة والدولة تقدم دعمًا للفلاحين

الأكثر قراءة

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

رغم انخفاضه عالميًّا، مصادر رسمية تتوقع زيادة أسعار الوقود

وزير الرياضة يكلف فريقا طبيا بمتابعة حالة نهلة رمضان

أزمة الزمالك تشتعل، الجمهور غاضب من زيزو والونش، والمشاهير: النادي انتهى ويحتاج إدارة جديدة

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

صن داونز يتفوق على الأهلي، القيمة السوقية للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس 10-4-2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

سعر السكر اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية