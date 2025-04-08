الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

اليوم، نجوم "لام شمسية" ضيوف لميس الحديدي في كلمة أخيرة

جانب من كواليس اللقاء؛
جانب من كواليس اللقاء؛ فيتو

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي نجوم مسلسل “لام شمسية” في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجها كلمة أخيرة على شاشة قناة ON.

 

ويتحدث نجوم المسلسل عن كواليس العمل والنجاح الكبير الذي حققه في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥؛ وهل توقعوا هذا الأمر؛ وغيرها من الموضوعات.

 

برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي 

 

برنامج كلمة أخيرة تقدمه الإعلامية لميس الحديدي من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة قناة ON.

 

أبطال مسلسل لام شمسية

 

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، علي البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

 

 

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لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي مسلسل لام شمسيه قناة ON

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