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اقتصاد

مشتريات المصريين تقود البورصة للمكاسب و30 EGX يصعد بنسبة 1.52%

مؤشرات البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية - فيتو

البورصة المصرية، واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بمنتصف حركة تداولات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، كما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 59 مليون جنيه، فيما توجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 37.2 مليون جنيه و21.6 مليون جنيه لكل منهما.

اقرا التالى: البورصة تستعيد توازنها، المؤشرات تغلق على ارتفاع جماعي بـ 101 ألف عملية تداول

 

البورصة المصرية - فيتو 
البورصة المصرية - فيتو 


حركة المؤشرات بالبورصة المصرية 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 30537.05 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.77 % ليصل إلى مستوى 8.784.47 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.56 % ليصل إلى مستوى 12.090 نقاط.
 

مؤشرات البورصة المصرية - فيتو 
مؤشرات البورصة المصرية - فيتو 

بداية حركة تداولات البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تداولات جلسة اليوم الخميس  بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس الأربعاء على هبوط ملحوظ، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه خلال أول 30 دقيقة  من جلسة التداول.

 

91 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة أمس الأربعاء نسبة 91 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.9 % والعرب على 4.1 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 152.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 59.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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