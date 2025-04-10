الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

ملكة جمال أوروبا،
ملكة جمال أوروبا، فيتو

 ضربت مأساة عالم عرض الأزياء ومسابقات الجمال بوفاة جولر، البالغة من العمر 27 عامًا، والتي حصلت على لقب "ملكة جمال أوروبا-كوسوفو" بشكل مفاجئ، حيث توفيت عارضة أزياء بعد سقوطها من جسر ارتفاعه أكثر من 50 قدما أثناء محاولتها الهروب من الشرطة في جيرسون في تركيا.

وبحسب التقارير الأولية فإن جولر كانت تحت تأثير الكحول وقت الحادث، وقد أثارت وفاتها صدمة، وتواصل السلطات التركية تحقيقاتها، وفقا لصحيفة.

ماذا حدث ليلة مصرع جولر ؟

 وتشير الرواية الأولية إلى أن العارضة خرجت مع أصدقائها إلى ملهى ليلي ثم قررت القيادة تحت تأثير الكحول. وعندما اعترضتها الشرطة المحلية، حاولت جولر الفرار بسيارتها، لكنها في النهاية تخلت عن السيارة وهربت سيرًا على الأقدام حينها اتجهت نحو جسر علوي وسقطت من ارتفاع يزيد عن 50 قدما.
وأشارت الصحيفة إلى أن اختبار التنفس الذي خضعت له جولر أظهر نتيجة 1.70 ملجم/100 مل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحد القانوني في البلاد، وذكرت التقارير أن محاولة الهروب كانت بدافع الخوف من مواجهة تهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

من هي  جولر ولماذا كانت مشهورة إلى هذه الدرجة؟

وكانت جولر شخصية صاعدة في عالم عرض الأزياء الدولي وصعدت إلى الشهرة بعد فوزها بلقب "ملكة جمال أوروبا-كوسوفو"، وهو النسخة الإقليمية من مسابقة ملكة جمال القارة الشهيرة ومنذ تلك اللحظة، أصبحت واحدة من أكثر العارضات طلبًا لمختلف ماركات الأزياء والجمال، سواء في أوروبا أو آسيا الوسطى.
إلى جانب تواجدها على منصات العرض وفي المسابقات، كان لجولر قاعدة جماهيرية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعى، ولكن تم حذف جميع منشورتها على حسابها الخاص "انستجرام" بعد وفاتها.

شاركت فى حملات خيرية

بالإضافة إلى عملها كعارضة أزياء، شاركت جولر أيضًا في حملات خيرية وعملت على تعزيز الصحة العقلية بين الشباب، وتذكرها العديد من متابعيها باعتبارها امرأة جذابة ومتعاطفة ذات طاقة مضيئة. لقد ترك رحيلها فراغًا ليس فقط في هذا الأمر، بل أيضًا بين أولئك الذين أعجبوا بها لالتزامها بالقضايا الاجتماعية. 

 

ماذا تقول الجهات المختصة وما هو اتجاه التحقيق؟

 وبدأت السلطات المحلية تحقيقا رسميا في الحادث، رغم أنه لم يتم استبعاد أي فرضية حتى الآن. وتظل الرواية الأكثر شيوعًا هي أن السقوط كان عرضيًا، نتيجة محاولة الهروب سيرًا على الأقدام بعد القبض عليه وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول. 

من جانبها، طلبت العائلة الاحترام والخصوصية في هذا الوقت من الحداد وأكدوا في بيان رسمي أنهم لن يصدروا أي بيانات أخرى حتى انتهاء التحقيقات، وطلبوا تجنب نشر الشائعات التي لا تؤدي إلا إلى تغذية المعلومات المضللة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ملكة جمال تركيا السلطات التركية مسابقات الجمال الهروب الهروب من الشرطة جيرسون لكة جمال أوروبا-كوسوفو جولر

مواد متعلقة

كانت بتحاول تنقذ طفل، العثور على ملكة جمال ميانمار مدفونة تحت أنقاض مبنى انهار أثناء الزلزال (صور)

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

متطرفة في دعم إسرائيل.. مورجان أورتاجوس من ملكة جمال المراهقات إلى دبلوماسية أمريكية مثيرة للجدل في الشرق الأوسط.. وكيف حولت ديانتها من المسيحية إلى اليهودية؟

الأكثر قراءة

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الخميس 10 أبريل 2025

تعرف على طلبات الونش المادية لتجديد عقده مع الزمالك

تراجع مفاجئ فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يسجل 1915 جنيها

هل يفكر مجلس الزمالك في الاستقالة بعد الأزمات الأخيرة؟ مصدر بالنادي يرد

صن داونز يتفوق على الأهلي، القيمة السوقية للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا

شقيق مدير إدارة الباجور التعليمية: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم (بث مباشر)

أخبار مصر: ارتفاع معدل التضخم بمصر، مفاجأة بواقعة جثة طبيب القاهرة الجديدة، صلاح ينتصر على ليفربول، ماكرون يهاجم نتنياهو

منوعات

المزيد

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

سعر السكر اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

طن الأرز الأبيض عريض الحبة يسجل 27.1 ألف جنيه

ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال مارس 2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

ما معنى الفتنة وهل كلها مذمومة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية