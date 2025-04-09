الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

سقوط عاطل يعمل بتجارة المواد المخدرة في الفيوم

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية  بمحافظة الفيوم، القبض على عاطل مسجل شقي خطر، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدىدرة، قبل ترويجها في قرية بيهمو بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم التحفظ على المتهم وتخريز المضبوطات.

تفاصيل القبض على عاطل يتجر بالمواد المخدرة

كانت معلومات قد وردت الي الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، من المصادر السرية تفيد بأن عاطل له معلومات جنائية،  يخوز كمية من المخدرات، ويعتزم  ترويجها  بقرية بيهمو بدائرة المركز، واثبتت  التحريات  صحة المعلومات، فاخطر علي الفور اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، بنا ورد من معلومات وما أثبتته التحريات، فكلف بتشكيل مأمورية ضبط يقودها رئيس مباحث مركز سنورس، وعقب تقنين الإجراءات  واستئذان النيابة العامة، تم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة في اماكن تردد المتهم، وفور ظهورهم تمكنت المأمورية من القبض عليه، وتبين أنه "حمادة.ن " 33 سنة، مقيم بقرية بيهمو بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الشابو  بلغت  170 كيس، ومبلغ مالى وهاتف محمول، ودراجة بخارية، وتبين أنه سبق القبض عليه في قضايا جنائية أخرى، ترويج مخدرات وسرقة، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الإتجار  وان المبلغ من حصيلة تجارته المشبوهة، والدراجة تستخدم في تنقلاته والهاتف لمساعدته في الاتصال بعملائه.

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وتم إخطار النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة التحفظ عليه لحين الانتهاء من التحقيقات، وسحب عينة من المضبوطات وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وتولي التحقيق.

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