الخميس 10 أبريل 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف التعاملات، عيار 21 يصل لهذا المستوى

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

سعر الذهب اليوم، ارتفع سعر الذهب بنحو 20 جنيها بمنتصف حركة تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.  

 

سعر الذهب اليوم فى مصر 

 وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب فى السوق المحلي وفق آخر تحديث.

اقرأ التالى: سعر الذهب بالصاغة مساء اليوم 

 

سعر جرام الذهب 
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5120 جنيها “للبيع“.

سعر الذهب عيار 21

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4480 جنيها “للبيع”. 

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3840 جنيها “للبيع”.

 

الذهب - فيتو 
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2990 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب  عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12، سجل 2560 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب  عيار 9

سعر جرام الذهب عيار 9، سجل 1920 جنيها “للبيع”.

اقرا التالى:الذهب بكام فى الصاغة اليوم 

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سعر الذهب

 

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب هي السبب الرئيسي وراء تذبذب سعر الذهب ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي  أن رسومه الجمركية قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

الذهب - فيتو 
سعر الذهب

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

  • السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.
  • سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.
  • العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.
سعر جرام الذهب 
سعر الذهب

نصائح للاستثمار في الذهب

  • تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.
  • استثمر في  سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.
  • لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.
  • احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

 

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