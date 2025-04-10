إيران تهدد بطرد مفتشي الوكالة الدولية وإخفاء اليورانيوم المخصب بعد التهديد بعمل عسكري ضدها

حذرت إيران، اليوم الخميس، من "استمرار التهديدات ووضعها في أجواء الهجوم العسكري"، وذلك في أول رد على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي.

استمرار التهديدات الخارجية ووضع إيران في أجواء الهجوم العسكري

وقال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني، عبر منصة "إكس"، إن "استمرار التهديدات الخارجية ووضع إيران في أجواء الهجوم العسكري قد تؤدي لإجراءات ردعية، كإخراج مفتشي الوكالة الدولية وقطع التعامل معها"، مضيفا: "قد يتم نقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن مجهولة وآمنة".

دراسة أهداف محتملة للهجوم في إيران،

وقال مسؤولون حاليون وسابقون في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إن "البيت الأبيض بدأ منذ الآن دراسة أهداف محتملة للهجوم في إيران، سواء لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة".

الأهداف المحتملة تشمل المنشآت النووية الرئيسية

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن هؤلاء المسؤولين، قولهم إن "هذه الأهداف المحتملة تشمل المنشآت النووية الرئيسية ومواقع تخصيب اليورانيوم ومراكز إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة".

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