الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يشدد على نظيره الإيراني بضرورة ضبط النفس وحماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الإيراني

بحث د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع عباس عراقجي وزير خارجية إيران، تطورات الأوضاع في بمنطقة الشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن جرى اتصال هاتفى أمس الأربعاء 9 أبريل بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، حيث تناول الاتصال المستجدات المتسارعة بالإقليم وأهمية احتواء التصعيد بالمنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في زيادة التوترات في الإقليم. 

وتناول فى هذا السياق التطورات في البحر الأحمر، حيث أكد على ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وأهمية استعادة الهدوء بالإقليم وتفادى انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد.


كما تناول الاتصال التطورات فى قطاع غزة، حيث تناول الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والعمل على احتواء التصعيد الراهن.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عباس عراقجي وزير خارجية إيران ضبط النفس حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

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