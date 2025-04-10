بعد تهديد ترامب، رصد جسم مضيء ومجهول في سماء إيران يثير الرعب

وسط ذعر وهلع السكان، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية برصد جسم مضيء مجهول الهوية ليل الأربعاء-الخميس في سماء مدينة قم الواقعة في محافظة قم وسط إيران.



وقالت الوكالة في بيان: "تم رصد جسم مضيء مجهول الهوية في سماء مدينة قم ليل الخميس".

وأضافت أن الجسم كان يتحرك في السماء ويصدر ضوءا ساطعا.

وأكدت الوكالة أنه حتى وقت نشر الخبر، لم تكن هناك تقارير رسمية حول طبيعة الجسم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استعداد الولايات المتحدة لاستخدام قوتها العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر.

وقال: "إسرائيل ستكون قائد الهجوم العسكري على إيران، في حال لم تتخل طهران عن البرنامج النووي".

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