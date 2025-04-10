السعودية تصدر تحذيرا عاجلا للراغبين في أداء مناسك الحج

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، تحذيرا عاجلا إلى الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع القنوات غير الرسمية، موضحة أن القدوم لأداء فريضة الحج يتطلب الحصول على تصريح رسمي من الجهات المعنية في الداخل عبر مكاتب شؤون الحجاج، أو من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الخارج.

طريقة الحصول على تأشيرة العمرة

وفي بيان لها، ذكرت الوزارة، أنه يحدث ذلك عن "المسار الإلكتروني" في موقع الوزارة الرسمي، أو "نسك"، وهما القناتان المعتمدتان لأداء الحج.

تحذيرات من عروض الحج الوهمية

وأكدت الوزارة السعودية، أن أي معلومات أو عروض غير رسمية تعد قنوات وهمية ومضللة، وغير معتمدة، مشيرة الي أن الوزارة غير مسؤولة عن الحجوزات خارج المسارات الرسمية وراء الإعلانات الزائفة أو عروض الحج الوهمية.

طرق الاستفسارات للحصول على تأشيرات العمرة والحج

وأكدت الوزارة استقبال أي استفسارات أو بلاغات بعدة لغات على مدار الساعة (24/7) عبر الرقم المجاني الموحد: (1966) من داخل المملكة، أو الرقم الدولي: (+966920002814)، أو البريد الإلكتروني: (care@haj.gov.sa)، حرصًا من الوزارة على خدمة ضيوف الرحمن وتيسير سبل أداء مناسكهم بيسر وسهولة بكل أمن وطمأنينة.

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