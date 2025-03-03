السياحة تحذر الشركات من مخالفة اختيار سكن المعتمرين

أصدرت وزارة السياحة والآثار تحذيرا جديدا لشركات السياحة العاملة بموسم العمرة بسبب مخالفة اختيار سكن المعتمرين لعمرة شهر رمضان المبارك.

تحذير عاجل من السياحة للشركات بسبب عمرة شهر رمضان

وأوضحت غرفة شركات السياحة أنه تلاحظ قيام بعض الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة خلال هذا الموسم بتقديم طلبات معاينة سكن للمعتمرين بأماكن خارج المسافة المحدد بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة لتسكين المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

وحذرت غرفة شركات السياحة الشركات من أن لجان وزارة السياحة والآثار تقوم بالمرور الدوري على الفنادق والعمائر لضبط أي مخالفة للضوابط المنظمة لرحلات العمرة، ومن ثم يجب علي الشركات الحيطة والحذر من إبرام أي اتفاقات تجارية مع الفنادق إلا بعد اعتماد لجان الوزارة للسكن.

التفتيش علي سكن المعتمرين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة

وأشارت الغرفة الى أن لجان الوزارة مستمرة في المرور على جميع الفنادق التي تمت مراجعه برامج المعتمرين عليها للتأكد من مطابقتها للتسكين الفعلي للمعتمرين، وفي حالة مخالفة الشركة لضوابط السكن تتعرض الشركه للجزاء الذي يصل إلى الغاء الترخيص.

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