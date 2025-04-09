شوال من أشهر الحج: قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، قال ابن مسعود رضي الله عنه: (شوال، وذو القَعدة، وعشرُ ذي الحجَّة) وكان المشركون يرون أن العمرة في أشهر الحجِّ من أفجر الفجور في الأرض!

فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: (كانوا يَرَونَ أن العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويَجعلون المحرَّمَ صفَرًا، ويقولون إذا بَرَا الدَّبَر، وعَفَا الأثَرْ، وانسَلَخَ صَفَرْ حلَّت العُمْرَةُ لمن اعتَمَرْ، قدمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه صبيحَةَ رابعةٍ مُهلِّين بالحجِّ، فأمَرَهُم أن يجعلوها عمرةً، فتَعَاظَمَ ذلكَ عندهم، فقالوا يا رسول اللهِ: أيُّ الحِلِّ؟ قال: حِلٌّ كُلُّهُ) متفق عليه.

وسبب تعاظم ذلك: أنهم كانوا يظنون امتناع العمرة في أشهر الحجِّ، فالعمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحجِّ.

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

حكم عمرة شوال

عمرة شوال هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضلها، منها:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتمر في رمضان وشوال كمن

اعتمرتين رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين العمرة والعمرة كفارة لما بينهما

رواه البخاري.

فضل عمرة شوال

تطهير النفس من الذنوب.

رفع الدرجات.

قضاء الحوائج.

الدعاء عند الكعبة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض موضع أحب

إلى الله تعالى أن يدعى فيه من الكعبة رواه مسلم.

فضل شهر شوال

شهر العتق من النار: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه

بست من شوال فكأنما صام الدهر كله رواه مسلم.

شهر الصدقات: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل يوم في شوال صدقة

على كل مسلم رواه الترمذي.

شهر المغفرة والرحمة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من

شوال فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب حتى يمضي آخر يوم من شوال رواه البيهقي.

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

حكم العمرة في أشهر الحج

تجوز العمرة في أشهر الحج من غير خلاف بين العلماء، لا فرق في ذلك بين أن ينوي الحج في عامه أو لا ينوي ذلك.

وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، كلهن في شهر ذي القعدة، وهو من أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ولم يحج إلا مع عمرته الأخيرة في حجة الوداع.

هل اعتمر النبي في شوال

جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع عُمَرٍ كلهن في ذي القعدة؛ إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجِعْرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.



وروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال. وجاء عنها أيضًا ما يخالف ذلك عند ابن ماجه، وذلك قولها: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في ذي القعدة.



قال ابن القيم عن حديثها عند أبي داود:( وهذا الحديث وهم) وجمع بينهما الحافظ فقال: (ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة).

هل يجوز أداء العمرة في شوال وهو من أشهر الحج؟

وكان الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قد ورد إليه سؤال يقول "هل يجوز عمل عمرة في شوال وهو من أشهر الحج ؟

وقال علي جمعة، في فيديو له، إنه يجوز عمل عمرة في شهر شوال، وهذا السؤال سببه ما ذهب إليه اثنان من الأئمة أن من قام بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من سنته، فهل هو متمتع أم لا؟

وأضاف، أن الإمام الشافعي قال يحج حج المفرد وليس المتمتع، لأن هذا يحدث كثيرا في من يؤدي العمرة في شوال ويعود إلى أهله ثم يعود للحج مرة أخرى، فهذا جائز على مذهب الإمام الشافعي.

وأشار إلى أن من الأئمة من قال إن هذا الحج بعد عمرة شوال، يكون حج المتمتع، لأنه قد أحدث عمرة في شهور الحج وإن رجع إلى أهله إلا أنه في أشهر الحج فيكون متمتع.

وأوضح، أن الفرق في حج المفرد وحج المتمتع، يكون في الدم فحج المتمتع يستوجب الدم على صاحبها والمفرد لا يجب عليه الدم.

وتابع: إذن من أدى العمرة في شوال وذهب إلى المدينة أو عاد إلى أهله، فله أن يلبي بالحج المفرد وعلى ذلك فليس عليه دم، وتسقط عنه العمرة والحج الفريضة، فيكون ظاهريا حج متمتعا ولكن في الحقيقة قد حج حج المفرد على مذهب الشافعية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.