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أخبار مصر

وصول 24 ألف طن ألومنيوم من السعودية، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 33000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 630 شاحنة و65 سيارة.

شملت حركة الواردات 27500 طن بضائع، 331 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 299 شاحنة و20 سيارة. 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة BOS COSTA على متنها 24000 طن ألومنيوم قادمة من السعودية واستقبل أيضا السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتين بوسيدون إكسبريس وأمل. 

كما تم تداول 3000 طن بضائع، و225 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي عمان،آور وآيلة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1410 ركاب.
 

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