الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

“Delusion” دراما جديدة تجمع باي سوزي مع هيون ووك

سوزي وهيون ووك، فيتو
سوزي وهيون ووك، فيتو

أكدت الممثلة الكورية Bae Suzy عن قبولها عرض دراما Delusion المستوحاة من الويبتون الذي يحمل نفس الاسم، بجانب الفنان Choi Hyun Wook بعد أيام من انتهائها من تصوير فيلم “7a.m. Breakfast Meeting for the Heartbroken” مع الممثل Lee Jin Wook.

تنتمي دراما “Delusion” لتصنيف الرعب، حيث تدور أحداثها في Gyeong Seong (مدينة Seoul سابقًا) عام 1935، وتحكي قصة مصاصة دماء غامضة تدعى Song Jeong Hwa تعيش في شنغهاي منذ القرن التاسع عشر، حيث يقوم أحد الرسامين برسم صورة لامرأة غريبة، ليتم الكشف عن هويتها وتتابع الأحداث الغامضة التي تتكشف بمرور الوقت، كما كلفت السيدة Song Jeong Hwa المسنة، الفنان Yun Iho برسم صورة لها، ليعلم إيهو أن أي فنان يرسم صورة للسيدة المسنة لا يغادر منزلها حيًا أو سليم العقل.

من المقرر عرض الدراما في عام 2026 وهي من إخراج المخرج Han Jae Rim.

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Bae Suzy دراما Delusion Lee Jin Wook سوزي Delusion

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