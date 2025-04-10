الخميس 10 أبريل 2025
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معاناة الفلسطينيين الرافضين لمخطط الأمريكان والصهاينة

كان الله في عون الفلسطينيين الأبرياء من غدر الصهاينة الذين يرتكبون المذابح وجرائم الحرب والتطهير العرقي أمام العالم كله بدعم دول الغرب، ويضربون بالقانون الدولي والمنظمات الدولية عرض الحائط، بعد أن توفرت لهم الحماية والأسلحة لقتل المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المنازل علي رؤوسهم، وزادت جرائمهم بقصف عيادة وكالة الأونروا وتسويتها بالأرض وقتل المرضى والمصابين.

كل قطاع غزة في مرمى نيران الصهاينة، ولم يكن هناك مكان آمن، ومخطط التهجير القسري ما زال قائما، طالما أن هناك تعمدا من قبل الصهاينة وأعوانهم في غياب القانون الدولي، الذي أصبح لا وجود له في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزل، الذين يلقون الشهادة طوال ساعات اليوم بأسلحة الغرب.

عمليات التهجير التي يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين تأتي ضمن مظلة جرائم الإبادة الجماعية، وهذه الانتهاكات تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، وتنتج آثارا مدمرة، وهذه ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي بل تعكس نية متعمدة لإلحاق الضرر بالإنسان الفلسطيني ومجتمعه.. والحرب علي غزة أتخذ التهجير بعدا أكثر عدوانية بعد أن قرر الصهاينة تهجير السكان وهدفهم الاستنزاف والإرهاق والإرهاب وهذا يعد جزءا من عملية التطهير العرقي.

الدول العربية رفضت تصريحات السفاح القاتل نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني، ورأت أن الادعاءات تهدف إلى التغطية علي الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة، ولاسيما التطهير العرقي، وأدان خبراء أمريكيون في مجال حقوق الإنسان من الأعضاء الحاليين والسابقين في هيئات الأمم المتحدة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه فلسطين، بما في ذلك إنهاء تمويل وكالة الأونروا، وما اعتبروه دعوة إلي التطهير العرقي، وهو ما يمثل خيانة للالتزامات الأمريكية الدولية وتقويض لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

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من هنا يأتي فجور الصهاينة في ارتكاب الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي، والسير قدما نحو مخطط التهجير القسري، وتستمر معاناة الشعب الفلسطيني الرافض لمخطط الصهاينة.

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الإبادة الجماعية التهجير القسري الحرب على غزة العدو الصهيوني الصهاينة الفلسطينيين في غزة تهجير الشعب الفلسطيني الفلسطينيين الامريكان فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي مجدى الشيخ

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