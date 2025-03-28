فهد البطل.. إبداع مؤلف ونجومية فنان

اتحفظ على بعض الأعمال التي يتم عرضها على شاشات التلفاز خلال الشهر الكريم، لأننا أمام سبوبة لكل من يرى نفسه من بين نجوم الشباك، إعلان تلاقيه.. مسلسل ميضرش.. سينما ماشي، مقلب معاكم المهم هاخد كام، وبالتالي نرى بورصة تحديد أسعار الفنانين وقيمة كل واحد في البورصة حسب حجم شهرته..

معظم الأعمال الفنية قتل ومخدرات وهتك أعراض وسرقات، وكأننا نعيش في كوكب آخر لا يتناسب مع القيم والمبادئ التي نحيا من أجلها وهو ما يدل على الإفلاس، لكن استوقفني عمل فني بعنوان (فهد البطل).. وبصرف النظر عن أداء الموهوب أحمد العوضي إلا أن الرواية أيضا مليئة بمشاهد القتل والعنف وتجارة المخدرات والاغتصاب، ولا تختلف الرواية عن باقي الروايات في هذا الشأن..

لكن القصة الدرامية حكاية أبدع فيها المؤلف وهو ما جعل هذا العمل يلقى مشاهدة عالية، لكن ما أسعدني هو ظهور الفنان أحمد عبد العزيز في دور غلاب، العم الشرير الذي قتل أخاه طمعا في العمودية والمال، ولأنه فنان قدير فقد نجح باقتدار في تجسيد الدور ببراعة فائقة وعودة الزمن الجميل من بوابة عبد العزيز الذي صدر رسالة للجميع بأن الفن موهبة ومهارة..

وأيضا أداء حمزة العيلي ومحمود البزاوي وعصام السقا ولوسي وميرنا نور الدين وكارولين عزمي كل فرد في هذا العمل أدي دوره بحرفية وإتقان.

أما النجم أحمد العوضي فقد أبدع في أداء دوره، وكان هناك بعض المشاهد الدرامية التي خطفت الأنظار وأدمت القلوب بالأداء العالمي.. لم تكن مسيرة العوضي سهلة والطريق لم يكن مفروشا بالورود، ولكنه تحمل الصعاب وبدأت خطوات الوصول إلى القمة خطوة خطوة وسر نجاحه التواضع والالتزام وعلاقته الطيبة مع الجميع إضافة إلى موهبته.. أزعم أن نجومية العوضي تزداد يوما بعد يوم لأنه يمتلك الموهبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.