مكاسب الهدنة التجارية، انتعاش الأسهم الخليجية والأوروبية

أسواق المال، حلقت الأسهم الخليجية ببداية حركة تداولات اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، كما سجلت الأسهم الأوروبية صعودا كبيرا، لتلحق بالأسهم الآسيوية والأمريكية.

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قرارات ترامب - فيتو

إعلان ترامب تعليقا فوريا لمدة 90 يوما



ويأتي الارتفاع في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا فوريا لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية على العديد من الشركاء التجاريين، حيث أعلن ترامب أمس الأربعاء تعليقا مؤقتا لمدة 90 يوما لكثير من الرسوم الجمركية الجديدة، إلا أنه رفع الرسوم على الصين إلى 125% بأثر فوري من 104% التي أُعلن عنها قبل ذلك ودخلت حيز التنفيذ في وقت سابق أمس الأربعاء.

وجاء تعليق الرسوم الجمركية المضادة على عشرات الدول بعد أقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ، ومع ذلك، أبقى البيت الأبيض على 10 % من الرسوم الجمركية الشاملة على جميع الواردات الأمريكية تقريبا.

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الأسهم الخليجية - فيتو



مكاسب الأسهم الخليجية

تصدرت الأسهم السعودية ارتفاعات أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الخميس.

وقفز المؤشر الرئيسي بالسعودية 4% مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 3.8% وزيادة سهم البنك الأهلي السعودي أكبر مصارف البلاد 3.9%.

وفرض ترامب على السعودية الحد الأدنى من معدل الرسوم والبالغ 10%، وهي نسبة ستظل سارية، وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 2%، بينما صعد المؤشر بالرئيسي بأبوظبي 1.3%، وصعد مؤشر البحرين العام 0.26%، والكويت العام 1.67% ومسقط 0.53%.

الأسهم الأوروبية - فيتو



صعود كبير للأسهم الأوروبية



ارتفعت الأسهم الأوروبية، حيث قفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 7.2% بحلول الساعة 1009 بتوقيت أبوظبي، بعد أن خسر 12.5% منذ فرض الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة في الثاني من أبريل، وزاد المؤشر الألماني الذي يتأثر بالتجارة 8.1%.

وسجلت جميع القطاعات مكاسب، بما في ذلك القطاعات الأكثر تضررا هذا الشهر، وهي قطاع البنوك الذي صعد 10.1% والتعدين الذي زاد 9.2 % والطاقة الذي أضاف 9.3 %.

كما أظهرت عمليات بيع مكثفة لسندات الخزانة الأمريكية في الجلسات السابقة، والتي أججت المخاوف من ضعف أكبر سوق للسندات في العالم، بعض بوادر الانحسار اليوم الخميس.

وهوى سهم تيسكو 3.8 % بعد أن حذرت أكبر شركة لتجارة المواد الغذائية بالتجزئة في بريطانيا من احتمالية انخفاض أرباحها هذا العام.

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