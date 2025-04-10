الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

بدء المحادثات الروسية الأمريكية في تركيا

أمريكا وروسيا، فيتو
أمريكا وروسيا، فيتو

 بدأت منذ قليل المحادثات الروسية الأمريكية في قنصلية روسيا بمدينة إسطنبول التركية لمناقشة استئناف العلاقات الدبلوماسية.

 

انعقاد المحادثات الروسية الأمريكية

 وفي وقت سابق، أعلن انعقاد المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا في العاصمة السعودية الرياض  في 24 مارس.


وفي تصريحات له؛ قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف " تم تشكيل الفريق الأمريكي للمفاوضات بشأن أوكرانيا ولكن من المنطقي أن يتم الكشف عن أسماء أعضائه من قبل الأمريكيين أنفسهم
وختم:  سيترأس وفد الخبراء الروسي في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيسيدا.

 

أفضل ضمانة لسير روسيا والولايات المتحدة

 وفي وقت سابق؛ أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “ الكرملين ”  دميتري بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة تعتزمان التحرك تدريجيا نحو تطبيع العلاقات، مشيرا إلى أن الإرادة الحازمة لبوتين وترامب هي أفضل ضمانة لسير روسيا والولايات المتحدة على طريق إعادة العلاقات.

وشدد على أن هجوم كييف الليلي على روسيا يعد بمثابة تخريب لمحاولات التسوية السلمية، مضيفا “ بوتين وترامب اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا وعلى وجه التحديد عدم استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة”.

 

وقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الرئيس بوتين أمر بوقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وتم تنفيذه على الفور.

وأضاف بيسكوف “بوتين يتحدث دائمًا عن ضرورة بناء العلاقات بين الدول على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة”.

وتابع المتحدث باسم الكرملين “ لم يتم التطرق إلى مسألة استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة خلال المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب”.

 

جدول أعمال المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة

واستطرد “وقف المساعدات العسكرية لكييف سيكون على رأس جدول أعمال المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة لكن لن تتم مناقشة هذا الموضوع علنًا، فالمحادثات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية ستكون مليئة بالأحداث”.

 

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