السعودية توقف آلاف المخالفين وتشدد إجراءات الدخول تمهيدًا لموسم الحج

أوقفت السلطات السعودية آلاف المخالفين لنظم الإقامة وحددت نهاية أبريل الحالي موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين، قبل أقل من شهرين على انطلاق موسم الحج، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وتأتي هذه الخطوة في مسعى لتجنب الفوضى التي أدت إلى وفاة أكثر من 1300 شخص العام الماضي، معظمهم لم يكن مصرحا لهم بأداء المناسك.

وفي هذا السياق، حذرت وزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع القنوات غير الرسمية، موضحة أن القدوم لأداء فريضة الحج يتطلب الحصول على تصريح رسمي من الجهات المعنية في الداخل عبر مكاتب شؤون الحجاج، أو من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الخارج.

وذكرت الوزارة أن ذلك يحدث عن طريق "المسار الإلكتروني" في موقع الوزارة الرسمي، أو "نسك"، وهما القناتان المعتمدتان لأداء الحج.

وأكدت أن أي معلومات أو عروض غير رسمية تعد قنوات وهمية ومضللة وغير معتمدة، منوهة بأن الوزارة غير مسؤولة عن الحجوزات خارج المسارات الرسمية.

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