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اقتصاد

خبيرة: انخفاضات كبيرة في البورصات الخليجية بضغط تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه مازالت الاسواق الخليجية  تعاني من الانخفاضات متأثرة بقرارات ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على عدد كبير من دول العالم.

 


 المملكة العربية السعودية


انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.34%وهي تقدر ب 39نقطة لينخفض المؤشر لمستوي 11045 نقطة بقيم تداول تصل الي 7.5مليار ريال بنهايه التداولات.


وفي الكويت


انخفض مؤشر الكويت 50بنسبه 1.73% وهي تقدر ب 115نقطة  ، ليصل الي 6541نقطة بقيم تداول تقارب 40مليون دينار بنهايه جلسه التداول.


وفي الامارات


في اول جلسه تداول لهذا الاسبوع انخفضت مؤشرات الاسواق، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبه 4.53%وهي تقدر ب 225نقطة 
ليصل الي 4726نقطة ؟ كما انخفض مؤشر سوق ابوظبي، بنسبه 3.5% وهي تقدر ب 308نقطة ليصل الي 8878نقطة بقيم تداول اجماليه تجاوز 6مليار درهم، وبسبب الرسوم الجمركيه التي فرضتها الولايات المتحدة علي 180دوله
لم تتاثر اسواق المال فقط بل تاثرت كافه انواع الاستثمار عالميا، حيث هبط النفط والبيتكوين والذهب.

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