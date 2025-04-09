الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال 2.1 مليار يورو لأوكرانيا من إيرادات أصول روسية

أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال 2.1 مليار يورو لأوكرانيا من أرباح الأصول الروسية المجمدة بحلول نهاية أبريل.

وقالت كالاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل: "نعتزم تدريجيا تقديم الشريحة الثانية البالغة 2.1 مليار يورو لأوكرانيا بحلول نهاية هذا الشهر".

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص مليار يورو من هذا المبلغ لتعزيز الصناعات الدفاعية في أوكرانيا.

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تزويد أوكرانيا بمليوني قذيفة بحلول عام 2025.

وصرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في وقت سابق اليوم أن بلاده حصلت على مليار يورو آخر من الاتحاد الأوروبي في إطار قرض "مجموعة السبع"، وسيتم سداده من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بتزويد أوكرانيا بنحو 18 مليار يورو على شكل قروض، يتم سدادها من عائدات الأصول الروسية.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقرب من 300 مليار يورو. يوجد أكثر من 200 مليار يورو منها في الاتحاد الأوروبي، ومعظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.

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