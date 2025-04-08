الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

أول تعليق أمريكي على اعتقال صينيين يقاتلان في صفوف القوات الروسية

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة على علم باعتقال أوكرانيا لصينيين اثنين يقاتلان لصالح روسيا.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "القبض على صينيين يقاتلان لصالح روسيا أمر يثير القلق".

اعتقال صينيين يقاتلان لصالح روسيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قواته اعتقلت مواطنَين صينيين يقاتلان الى جانب القوات الروسية.

وطالب زيلينسكي من الصين "توضيحا" وكما دعاء حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى إظهار "رد فعل".

وكتب زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن شريط فيديو قصيرا لأحد الموقوفَين "اعتقل جيشنا مواطنَين صينيين كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي، حدث هذا على الأراضي الأوكرانية، في منطقة دونيتسك".

وتابع الرئيس الأوكراني: "لدينا وثائق المعتقلَين، وبطاقاتهما المصرفية، وبياناتهما الشخصية".

استدعاء القائم بأعمال السفارة الصينية

من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن كييف استدعت، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الصينية بعد أن أسرت القوات الأوكرانية اثنين من  الصينيين كانا يقاتلان في الجبهة الشرقية.

وأضاف سيبيها على منصة إكس "مشاركة مواطنين صينيين في القتال ضمن جيش الغزو الروسي في أوكرانيا يثير الشكوك حيال موقف الصين المعلن بخصوص السلام ويقوض مصداقية بكين بصفتها عضوا دائما مسؤولا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

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