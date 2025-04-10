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اقتصاد

30 دقيقة بورصة، 42 مليار جنيه أرباح في بداية تداولات الخميس

مؤشرات البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية - فيتو

البورصة المصرية، استهلت البورصة المصرية، تداولات جلسة اليوم الخميس 10 أبريل 2025،   بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس الأربعاء على هبوط ملحوظ، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه خلال أول 30 دقيقة  من جلسة التداول.

اقرا التالى: البورصة تستعيد توازنها، المؤشرات تغلق على ارتفاع جماعي بـ 101 ألف عملية تداول

 

البورصة المصرية - فيتو 
البورصة المصرية - فيتو 


حركة المؤشرات بالبورصة المصرية 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 30683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 38304 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 13620 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.63% ليصل إلى مستوى 8722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.68% ليصل إلى مستوى 12104 نقاط.
 

مؤشرات البورصة المصرية - فيتو 
مؤشرات البورصة المصرية - فيتو 

91 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة أمس الأربعاء نسبة 91 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.9 % والعرب على 4.1 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 152.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 59.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة ايجى اكس 30 إيجي إكس 100 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجى اكس 70 ايجي اكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 70 متساوي الأوزان جلسة التداول مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70

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