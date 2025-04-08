دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ يخسر 1-2 على ملعبه أمام إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا، تلقى بايرن ميونيخ هزيمة صادمة أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب "أليانز آرينا" في ذهاب ربع نهائي دوري بطال اوروبا.

هدف إنتر ميلان الأول سجله اللاعب لاتارو مارتينيز في الدقيقة 38، بعدما قام ماركوس تورام بتمرير كرة رائعة إلى لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، ليتمكن الأخير من تسديدها بقوة تحت العارضة.

وفي الدقيقة 85 أدرك توماس مولر التعادل للبايرن، ثم عاود إنتر ميلان التقدم في الدقيقة 88 عن طريق دافيد فرانتيسي

وأعلن فينسينت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء

تشكيل بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان

وجاء تشكيل بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان كالتالي:

جوناس أوربيج - كيم مين جاي - إيريك داير - يوسيب إستانشيتش - كونراد لايمار - جوشوا كيميتش - ليون جورتسيكا - رافاييل جيريرو - مايكل أوليسي - هاري كين - ليروي ساني

تشكيل إنتر ميلان أمام بايرن ميونيخ

فيما يدخل إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

يان سومر - بنجامين بافار - فرانشيسكو أتشيربي - أليسندرو باستوني - ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك ميخيتاريان - كارلوس أوجوستو - ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان



تنطلق مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان

تذاع مباراة بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

كان بايرن ميونخ قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باير ليفركوزن، بعدما فاز بخمسة أهداف دون رد.

في حين أن إنتر ميلان فاز على فينورد بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ16، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وتقام مباراة الإياب بين بايرن ميونخ وإنتر ميلان على ملعب "سان سيرو" يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري.

ويواجه المتأهل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان نظيره المتأهل من صدام برشلونة وبوروسيا دورتموند، في مرحلة نصف النهائي.

وتأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

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