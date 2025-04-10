الخميس 10 أبريل 2025
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ألاعيب الطقس.. عودة الهجمات الشتوية.. انخفاض حاد بدرجات الحرارة.. هبوط مفاجئ بجنوب الصعيد.. اضطراب في ملاحة البحرين.. وأمطار على شمال البلاد والوجه البحري

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

تقلبات حادة تشهدها البلاد اليوم الخميس، فبعد أن تجاوزت درجات الحرارة الثلاثين بالقاهرة الكبرى وتجاوزت الأربعين بالصعيد، انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتعود الأجواء الشتوية بعد الموجات الحارة.


نشاط للرياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق


وأعلنت  هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة  اليوم الخميس، بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 20: 21 درجة  مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحري من 23: 24 درجة مئوية وجنوب البلاد من 24: 29 درجة مئوية ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق.

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم الخميس، أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

 

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غلق حركة الملاحة النهرية فى أسوان لحين تحسن الأحوال الجوية


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس،حيث تصل سرعة الرياح إلى 50: 70 كم فى الساعة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5:4 متر وذلك اليوم الخميس وحتى ليل غد الجمعة.


كما حذرت الهيئة من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح بين 50: 60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر وذلك اليوم الخميس.

 

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خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

 

درجات الحرارة اليوم الخميس 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   13  ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  12 و درجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  23

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 17

سيوه: درجة الحرارة الصغرى 11  و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08  ودرجة الحرارة العظمى:  24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 14  ودرجة الحرارة العظمى 32

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