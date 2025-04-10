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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الخميس، أمطار ورياح وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس، بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 20 إلى 21 درجة  مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى من 23 إلى 24 درجة مئوية وجنوب البلاد من 24 إلى 29 درجة مئوية ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:16

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