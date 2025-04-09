الخميس 10 أبريل 2025
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الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الخميس وانخفاض الحرارة 10 درجات جنوب الصعيد

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدًا الخميس، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاص على شمال البلاد وحتى شمال القاهرة، كما يشهد جنوب الصعيد انخفاض ما يقرب من 10 درجات مئوية  ليسود  طقس معتدل على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الغربية  حار على الجنوب والجنوب، مائل للبرودة  ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الخميس 10-4-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد: انخفاض جديد بدرجات الحرارة غدًا


طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

 


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   13  ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  12 و درجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  23

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 17

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 11  و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08  ودرجة الحرارة العظمى:  24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 14  ودرجة الحرارة العظمى 32

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