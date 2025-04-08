طقس متقلب .. ارتفاع في درجات الحرارة.. الصعيد يصل للأربعينات.. أمطار على السواحل الشمالية الغربية.. عاصفة ترابية على أغلب الأنحاء.. وانخفاض 8 درجات مئوية بدءًا من هذا الموعد

تقلبات جوية تشهدها البلاد اليوم الثلاثاء، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة اليوم لتصل الى الاربعينات بجنوب الصعيد، وتستمر الرياح المثيرة للرمال والأتربة فى نشاطها.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الاحمر.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بخليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الامواج من 2.5:3 متر.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16و درجة الحرارة العظمى 36

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 37

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 37

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 39

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 40



يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.



وأكد الدكتور محمود شاهين، رئيس غرفة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض مرة اخرى،لذلك يرجى عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ

وأضاف شاهين لـ فيتو، أن الانخفاض فى درجات الحرارة سيبدأ من الغد وسيكون ملحوظا حيث ستعود القاهرة للعشرينات فى درجات الحرارة العظمى

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من الأربعاء المقبل تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 7: 8 درجات مئوية، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 21:22 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى من 23: 28 درجة مئوية وجنوب البلاد من 25: 30 درجة مئوية ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق.

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