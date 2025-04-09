الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

غلق حركة الملاحة النهرية فى أسوان لحين تحسن الأحوال الجوية

تقلبات الطقس فى اسوان
تقلبات الطقس فى اسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين برفع درجة الإستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس المتقلب حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظرًا للأحوال الجوية وشدة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وضعف الرؤية.

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

وشدد على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البرى بالتنبية على سائقى الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

ومن جانبه أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان بأنه تم التنبية على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

أشار إلى أنه تم فى نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخى أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكى، مع إتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة وزيادة السرعة وذلك نظرًا لاقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية فى النطاق الجغرافى والإدارى لمحافظة أسوان شاملة مسطح بحيرة ناصر، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ سرعة الإبلاغ لتحقيق استجابة وتفاعل فورى مع الموقف إن وجد.

ووجه الى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها، وتأمين محتويات السطح المشمس، وقيام الفنادق العائمة المتوقفة بالمسار الملاحى بين إدفو وكوم أمبو أو بين كوم أمبو وأسوان ضرورة الوقوف بمياه الليان، وإضاءة كامل السطح المشمس، وكامل جانبى الفندق العائم.

وأشار سامى البربرى إلى أنه تم تحرير محضرين لعدد ٢ فندق عائم لعدم إلتزامهما بحظر الإبحار، وتعريض منشأة سياحية للخطر، وكذا تعريض أرواح الركاب من المصريين والأجانب وأطقم التشغيل للخطر، موضحًا بأنه سيتم تحرير محاضر فى حالة عدم الإلتزام بواسطة الجهات الأمنية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية.

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​ أسوان الطقس الملاحة غلق تقلبات

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