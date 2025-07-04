الإكسسوارات الفضية.. سحر يجمع بين البساطة والفخامة.. أسعار مناسبة لجميع الفئات.. الخواتم والسلاسل والأساور أبرز المنتجات.. وهذه أهم النصائح للحفاظ على بريقها

تُعد الإكسسوارات الفضية من أكثر أنواع الإكسسوارات جاذبية، نظرا لأنها تتميز بالأناقة، وتجمع بين البساطة والفخامة، وتناسب جميع الأذواق والمناسبات.

ويُعتبر مجال تصنيع الإكسسوارات الفضية مجالًا حرفيًا راقيًا يعتمد على عدة مراحل وتقنيات.

وتتمتع صناعة الإكسسوارات الفضية في مصر بجذور عميقة وتاريخ طويل يمتد لآلاف السنين، وتعد من الحرف التقليدية التي تميزت بها مصر على مر العصور.

اكسسوارات فضة

مميزات الإكسسوارات الفضية

- لا تصدأ، لكنها قد تتغير لونها مع مرور الوقت (ويمكن تنظيفها بسهولة).

- خفيفة الوزن ومناسبة للاستخدام اليومي.

اكسسوارات فضة



- أنيقة وبسيطة وتتناسب مع أي ملابس.

- أسعارها معقولة مقارنة بالذهب.

وقد رصدت عدسة "فيتو" أقدم ورشة لتصنيع الإكسسوارات الفضية في حي خان الخليلي.

اكسسوارات فضة

وقال محمود لـ"فيتو" إنه يعمل في مجال الفضة منذ صغره، وقد ورث هذه المهنة عن والده وجده، حيث يمتلكون هذه الورشة منذ 80 عامًا ولديهم خبرة كافية في صناعة الفضة.

وأضاف: "جدي اشترى الورشة من واحد يهودي، والورشة عمرها 100 سنة".

تصنيع الاكسسوارات الفضة

أنواع الإكسسوارات الفضة

وتابع: نحن نقوم بتصنيع جميع أنواع الإكسسوارات، بما في ذلك الخواتم بجميع أشكالها، سواء كانت بسيطة أو محفورة أو مرصعة بأحجار مثل الفيروز والعقيق والزركون. كما نصنع الأساور، سواء كانت سادة أو مزخرفة أو بتصاميم تراثية، بالإضافة إلى السلاسل والعقود بمختلف الأطوال، ويمكن تزيينها بقلادات من الفضة أو الأحجار، فضلًا عن الأقراط (الحلقان) سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وبعضها يأتي على شكل "كليب" أو "بيرسنج".

وقال إننا نصنع جميع أنواع الإكسسوارات بكافة أشكالها وأنواعها وأحجامها.

تصنيع الاكسسوارات الفضة

وأشار إلى أن هناك العديد من المراحل التي تمر بها الإكسسوارات الفضية أثناء تصنيعها، وأولها مرحلة التصميم "تصميم القطعة".

مراحل تصنيع الإكسسوارات الفضة

وتتمثل الخطوة الأولى في تصميم القطعة باستخدام الرسم اليدوي أو برامج التصميم، حيث تقوم الورشة بإعداد تصميمات خاصة بها، وتتيح للعميل فرصة عرض التصميم الذي يرغب في تصنيعه، وتقوم الورشة بتنفيذ التصميم المطلوب منها.

وأضاف أن "التصميم يتضمن مقاسات دقيقة وتفاصيل الشكل النهائي".

تصنيع الاكسسوارات الفضة



الخطوة الثانية هي اختيار المواد "اختيار الفضة"

ويتم استخدام فضة نقية (عيار 999 أو عيار 925) وهي الأكثر شيوعًا في صناعة الإكسسوارات. بالإضافة إلى ذلك، نأخذ في الاعتبار المواد التي يرغب العميل في استخدامها في القطعة التي يريد ارتداءها. وبعد مرحلة التصميم واختيار المواد، تأتي مرحلة أخرى وهي صب القالب (في حالة الإنتاج الكبير).

الاكسسوارات الفضة

يتم صنع قالب من الشمع وفقًا للتصميم.

يُستخدم هذا القالب في عملية صب الشمع المفقود لصنع القطعة الفضية.

ثم تأتي مرحلة العمل اليدوي "الطرق اليدوية"

الاكسسوارات الفضة

ويتم تشكيل الفضة يدويًا باستخدام أدوات مثل المطرقة، القصافة، وأدوات اللحام، ويتم تشكيل خام الفضة حسب الشكل المطلوب.

بعد ذلك تأتي مرحلة اللحام والتجميع

حيث يتم لحام القطع الصغيرة معًا باستخدام لحام فضة خاص وبدرجة حرارة عالية.

أما بالنسبة لبقية المراحل، فتأتي مرحلة "التنعيم والتحفيف"

الاكسسوارات الفضة



في هذه المرحلة، تُستخدم أدوات مثل المبرد، الورق الزجاجي، وآلات الصقل لتنعيم القطعة وجعلها تبدو متناسقة وجذابة. بعد ذلك، يتم تلميع القطعة باستخدام معجون خاص وأقمشة مناسبة للخامة.

وأضاف محمود في حديثه مع فيتو، أن جميع المراحل السابقة تتعلق بخام الفضة الخالص الذي لم يُضاف إليه أي نوع من الأحجار الكريمة أو "التطعيمات"، حتى تصل إلى مرحلة الإكسسوار النهائي أو "التطعيم".

في هذه المرحلة، يتم تركيب الأحجار الكريمة أو القطع الإضافية التي تزين القطعة (مثل اللولي والترتر والخرز والدلايات) والتي تعطي القطعة شكلها النهائي المرغوب.

وأكد أن هناك مرحلة نهائية يقوم بها عمال الورشة، وهي مرحلة الفحص والتعبئة، حيث يتم فحص القطعة للتأكد من جودتها وخلوها من العيوب. وبعد التأكد من جودتها، يتم تعبئة القطع في علب مناسبة للعرض أو البيع.

نصائح للعناية بإكسسوارات الفضة:

- احتفظ بها في علبة مغلقة بعيدًا عن الرطوبة.

- امسحها بقطعة قماش ناعمة بعد الاستخدام.

- استخدم محلول تنظيف الفضة أو بيكربونات الصوديوم لتنظيفها إذا اسودت.

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