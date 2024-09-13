عروسة المولد أبرز مشغولات الهاند ميد بمعرض أهلًا مدارس.. إكسسوارات مطعمة بالمعادن والخرز والكريستال.. وسعر القطعة يبدأ من 35 جنيها (فيديو وصور)

في خطوة جديدة ومميزة، تشارك الدكتورة أميرة أحمد، الحاصلة على دكتوراه في تصميم الأزياء ومدربة في الأعمال اليدوية، في المعرض أهلا مدارس بمدينة نصر لأول مرة لتضفي لمسة جمالية مختلفة.

عروسة مولد في معرض أهلا مدراس

تقدم الدكتورة أميرة مجموعة متنوعة من المعروضات التي تشمل إكسسوارات بالخرز هاند ميد وديكورات بمواد معاد تدويرها، بالإضافة إلى عرائس المولد بأحجامها المختلفة.

تتميز معروضات الدكتورة أميرة بتنوعها وابتكارها، حيث تقدم إكسسوارات مطعمة بالمعادن والخرز، وديكورات بالخرز والكريستال مثل شجر وعنقود عنب، بالإضافة إلى مرايات مطعمة بالخيط وشنط سواريه.

لا تقتصر جهود دكتورة أميرة على العرض فقط، بل تقوم أيضًا بتعليم شغل الهاند ميد، مما يساهم في نشر ثقافة الأعمال اليدوية في البيوت.

سعر القطع يبدأ من ٣٥ جنيها سعر الميدالية الريزن

وسعر عروسة المولد يبدأ من الصغيره ١٥٠ جنيها

والكبيرة ٢٥٠ جنيها

أما عن أسعار الكوليهات تتراوح مابين ١٥٠ و٢٥٠ جنيها

سعر المراية المرصعة بالأحجار ٢٠٠ جنيه

وتسعى دكتورة أميرة إلى تقديم منتجاتها بأسعار تتناسب مع الجمهور، حيث تضع نسبة ربح بسيطة على كل منتج لضمان أن تكون الأسعار مناسبة للجميع.



كما تسعى الدكتورة أميرة إلى تعزيز ثقافة الهاند ميد في مصر، وتشجيع الناس على تبني هذه الفنون الجميلة في حياتهم اليومية.

ويقام معرض “أهلًا مدارس” تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة. يستمر المعرض من 6 إلى 20 سبتمبر، ويهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين من خلال توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 50%.

ويعد معرض “أهلًا مدارس” فرصة ممتازة للأسر المصرية للحصول على ملابس مدرسية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، مما يخفف من الأعباء المالية مع بداية العام الدراسي الجديد.

رغم الإقبال الكبير خصوصا أول أيام المعرض، إلا أن الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار الخامات أثرت بشكل واضح على حركة الشراء، مما جعل الكثيرين يترددون في الشراء بسبب غلاء الأسعار. ومع ذلك، يظل المعرض فرصة رائعة لدعم المشروعات الصغيرة وخدمة المواطنين بسعر التكلفة.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاستفادة من معرض "أهلًا مدارس" الذى أقامته الدولة، ويتم نشره فى كل المناطق ليوفر كل مستلزمات المدارس بأسعار خاصة في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد.