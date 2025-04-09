ضبط مدير مبيعات استولى على إيرادات شركة في باب الشعرية

تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مبيعات استولى على إيرادات شركة وأموال 11 مواطنًا بزعم توظيفها في منطقة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وكانت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ، تلقت بلاغًا من مسؤول بإحدى شركات تجارة المواد الغذائية، بتضرره من مدير مبيعات بذات الشركة، له معلومات جنائية، لاستيلائه على مبلغ مالي من إيرادات المبيعات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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