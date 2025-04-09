باريس سان جيرمان يهزم أستون فيلا 3-1 في دوري أبطال أوروبا

مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا، فاز باريس سان جيرمان الفرنسي، على أستون فيلا الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف علي ملعب "حديقة الأمراء" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم روجرز لاعب أستون فيلا بالهدف الأول قبل أن يتعادل سان جيرمان عن طريق دوري.

وفي الشوط الثاني سجل كفاراتسخيليا ثم اختتم ديمبلي الثلاثية.

تشكيل باريس سان جيرمان امام أستون فيلا

حارس المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، بارلادو، باتشو، مينديز

خط الوسط: رويز، فيتينيا، جواو نيفيز

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، دوي، ديمبلي

تشكيل أستون فيلا

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا

انطلقت مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على ليفربول بفضل ركلات الترجيح، في دور الـ16 في حين أن أستون فيلا تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب كلوب بروج بعدما فاز بنتيجة 6 /1.

وتقام مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا على ملعب "فيلا بارك" يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري.

ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا مع المتأهل من ريال مدريد وآرسنال، في نصف نهائي البطولة.

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